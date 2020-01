सोयाबीनचे भाव चार हजारांवर, भावात तेजी मात्र आवक मंदावली

अमरावती : हमीदरापेक्षा अधिक भाव मिळत असला तरी आता शेतकऱ्यांकडील खरिपातील सोयाबीन मात्र संपत आले आहे. बाजार समितीमधील सोयाबीनची दिवसेंदिवस घसरत असलेली आवक ही स्थिती स्पष्ट करणारी आहे. गुरुवारी येथील बाजार समितीत 2 हजार 832 पोत्यांची आवक झाली. यावर्षीच्या खरीप हंगामात सोयाबीनला खुल्या बाजारात चांगला भाव मिळाला. शासनाने खरेदी केंद्र सुरू केले व हमीदराने खरेदी सुरू केल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी या केंद्रांकडे पाठ फिरवली. हंगाम आता संपत आला असताना शासकीय केंद्रावर आतापर्यंत 100 क्विंटल सोयाबीनही आलेले नाही. यंदा पावसाची अनियमितता व अवकाळी पावसाचा दणका बसल्याने खरिपातील पिकांसह सोयाबीन या नगदी समजल्या जाणाऱ्या पिकालाही फटका बसला. उत्पादनाची सरासरी कमालीची घसरली. गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळ सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर यंदाही आघात झाला. मूग व उडीद बुडाल्यानंतर सोयाबीनपासून शेतकऱ्यांना अपेक्षा होत्या. खुल्या बाजारात यंदा सोयाबीनमधील तेजी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरली. हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच खरेदीदारांनी भाव चढे ठेवलेत. हे वाचाच - मी बँक अधिकारी आहे, तुमच्या मुलीसोबत लग्न करीन! हमीदरापेक्षा चढे दर मिळाल्याने सोयाबीनचा शेतकरी थोडाफार सुखावला आहे. चार हजारांचा आकडा यंदा सोयाबीनने पार केला. गुरुवारी येथील बाजार समितीत चार हजार किमान तर 4152 कमाल भाव मिळाला. भाव चढत असताना सोयाबीनची आवक मात्र घसरली आहे. केवळ 2 हजार 832 पोत्यांची आवक झाली. या सप्ताहात आवक चांगलीच घसरल्याचे बाजार समितीचे सचिव विजयकर यांनी सांगितले. गेल्या महिनाभर पाच ते सात हजारांवर आवक गेली होती. त्यापूर्वी वीस हजारांपर्यंत आवक नोंदविल्या गेली.

Web Title: Soyabean prices fell to four thousand, but the prices continued to fall