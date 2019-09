सोयाबीन, उडीद, मूग हातून जाणार

कोंढाळी (जि.नागपूर): दोन वर्षांच्या दुष्काळी स्थितीनंतर यावर्षी पावसाने दमदार हजेरी लावल्याने प्रारंभी शेतकरी सुखावले होते. मात्र उसंत न घेणाऱ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावल्या जात असल्याचे चित्र कोंढाळी, मेटपांजरासह संपूर्ण काटोल तालुक्‍यात आहे.

यावर्षी पावसाने वेळेवर हजेरी लावली नाही. परंतु नंतर अपेक्षित पाऊस पडल्याने नदी, नाले, विहिरीबरोबरच जाम व अन्य मध्यम व लघुप्रकल्पांचे जलसाठे भरून ओसंडून वाहू लागले. यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला असला तरी या पावसामुळे शेतकऱ्याचे सोयाबीन, उडीद, मूग, तूर हातचे गेल्यासारखीच परिस्थिती उद्‌भवली आहे. पोषक अन्नद्रव्ये मिळत नसल्याने कपाशी पिवळी पडत असून कपाशीचे बोंडे अजूनही लहानच आहेत. यामुळे कपाशी उत्पादनातही घट होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सोबतच शेतातून पावसाच्या पाण्याचा निचरा होत नसल्याने संत्र्याच्या मुळांवर परिणाम होत आहे. फळाची फळगळ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सोबतच ज्वारीची कणसे काळी पडत आहेत. एकंदरीत, सध्या निसर्ग शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावत असल्याचे चित्र कोंढाळी व ग्रामीण परिसरात निर्माण झाल्याची माहिती परिसरातील शेतकरी रमेश वंजारी, सुरेंद्रसिंह व्यास, हरीभाऊ मलवे, राष्ट्रपाल पाटील, प्रकाश बारंगे यांनी दिली आहे.

सोयाबीन, उडीद, मूग यावर पावसाचा परिणाम झाला आहे. कपाशी व संत्रा यावरही परिणाम जाणवत आहे. पावसाने जर उघाड दिली तरच काही सुधारणा होऊ शकते.

सुरेश कन्नाके

तालुका कृषी अधिकारी

काटोल

