आता बोला ! पोषण आहारातील खिचडी फेकली नदीत

दर्यापूर (जि. अमरावती) : शहरात शालेय पोषण आहाराच्या खिचडीत आतापर्यंत किडे, अळ्या निघाल्याच्या वार्तेने खळबळ उडाली असतानाच विद्यार्थी व पालकांमध्ये भीतीयुक्त वातावरण तयार झाले होते. मात्र आता चक्क शिजवलेली खिचडी शहराचा बाजूने वाहणाऱ्या चंद्रभागा नदीत फेकून देत असल्याचे निदर्शनास आल्याने खिचडी वाटप प्रक्रियेतील सुरुवातीपासूनच होत असलेला घोळ पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.

दर्यापुरात शालेय पोषण आहारातील खिचडी शिजवून शाळांना पोहोचविण्याचे कंत्राट दिले आहे. तेव्हापासून सदर कंत्राट वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या ताटात किडे व अळ्या आढळून आल्या होत्या, याबाबत तक्रारही झाली होती. अजूनही खिचडीत अळ्या निघण्याची सत्र सुरूच आहे. यामुळे शालेय विद्यार्थी व पालकांनी पाल्यांना खिचडी न खाण्याबद्दल बजावले असल्याने शिजविलेले खिचडी कोणतेही नियोजन नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहत आहे. ही खिचडी इतर गोरगरिबांना न देता चक्क नदीत फेकल्या जात असल्याने शालेय पोषण आहाराच्या नासाडीसोबतच नदीचे पात्रसुद्धा दुर्गंधीयुक्त होत आहे. कंत्राटदाराला योग्य ती समज देऊन जेव्हढे शालेय विद्यार्थी आहेत तेव्हढीच खिचडी शिजविण्याची तंबी द्यावी व अन्नाची नासाडी टाळावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.

