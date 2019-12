नागपूर : दोन दिवस कडाक्‍याच्या थंडीने परीक्षा घेतल्यानंतर आता वैदर्भींवर अवकाळी पावसाचे सावट निर्माण झाले आहे. हवामान विभागाने मंगळवारपासून दोन-तीन दिवस संपूर्ण विदर्भासह वादळी पावसाची शक्‍यता वर्तविली आहे. त्यामुळे थंडीचा कडाका कमी होण्याची शक्‍यता आहे. उत्तर भारतातील बर्फवृष्टीमुळे विदर्भात दोन दिवस थंडीचा कडाका वाढला होता. मात्र मध्य भारतावर ढगांची दाटी झाल्यामुळे थंडी गायब झाली. सध्या पावसासाठी अनुकूल वातावरण असल्यामुळे विदर्भात पुढील दोन-तीन दिवस पाऊस व ढगाळ वातावरण राहण्याची दाट शक्‍यता आहे. मंगळवारपासून नागपूरसह विदर्भात अनेक ठिकाणी वादळी पावसाची दाट शक्‍यता आहे. तसा इशारा प्रादेशिक हवामान विभागाने दिलेला आहे. हवामान विभागाचा हा इशारा विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी चिंतेची बाब आहे. दोन जानेवारीनंतर पुन्हा गारठा वाढून तापमानात घट होण्याची शक्‍यता आहे. शनिवारप्रमाणेच रविवारीही शहरात थंडीचा तीव्र प्रभाव जाणवला. कालच्या तुलनेत आज पाऱ्यात किंचित वाढ झाली असली तरी, हवेत गारठा कायम होता. दिवसभर गार वाऱ्यामुळे नागपूरकर आज स्वेटर, उणी कपड्यांत दिसून आले तर काही चौकांमध्ये शेकोटीचाही आधार नागरिकांनी घेतला. उत्तर भारतात सुरू असलेल्या जोरदार बर्फवृष्टीमुळे मध्य भारतात थंडीचा जोर वाढला आहे. थंडीचा प्रभाग आज विदर्भात सर्वाधिक दिसून आला. डिसेंबरमध्ये नागपूर गारठण्याची गेल्या काही वर्षांत पडलेली प्रथा यंदाही कायम दिसून येत आहे. मागील वर्षी 29 डिसेंबरला पारा 3.5 अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरला होता. त्यापूर्वी 2014 मध्ये 29 डिसेंबरलाच 5 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली होती. असे का घडले? - प्रेमासाठी वाट्टेल ते, प्रियकराला वाचविण्यासाठी केले असे..

थंडीचे तीन बळी वाढत्या थंडीमुळे वृद्धासह तिघांचा मृत्यू झाला. गणेशपेठेतील जाधव चौकातील बालाजी भोजनालयाजवळ रविवारी सकाळी 60 वर्षीय वृद्धाचा मृतदेह आढळून आला. मृताची ओळख पटलेली नाही. दुसरी घटना जरीपटक्‍यातील जिंजर मॉलमागे उघडकीस आली. रविवारी सकाळी तुषार फागू बैसारे (वय 28, मूळ रा. गोंदिया) याचा मृतदेह आढळून आला. सीताबर्डीतील शनी मंदिरासमोर अनोळखी इसमाचा मृतदेह आढळला. तिन्ही प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. रेल्वेगाड्यांच्या लेटलतिफीचा क्रम सुरूच उत्तर आणि पूर्व भारतात थंडीची लाट पसरली आहे. यामुळे अनेक भागांमध्ये दाट धुकेही पसरले असून, रेल्वेगाड्यांची गती मंदावली आहे. नागपूरमार्गे जाणाऱ्या सुमारे दीड डझन रेल्वेगाड्या नियोजित वेळेपेक्षा विलंबाने धावत असल्याची नोंद रविवारी झाली. 12270 हजरज निजामुद्दीन-चेन्नई दुरांतो सर्वाधिक 10.40 तास, 12724 नवी दिल्ली-हैदराबाद तेलंगणा एक्‍स्प्रेस 6.45 तास, 12616 नवी दिल्ली-चेन्नई जीटी एक्‍सप्रेस 4 तास, 12792 दानापूर-सिकंदराबाद पटना एक्‍स्प्रेस 4.15 तास, 12622 नवी दिल्ली-चेन्नई तमिळनाडू एक्‍स्प्रेस 4.15 तास, 12843 पुरी-अहमदबाद एक्‍स्प्रेस 3.40 तास, 12130 हावडा-पुणे आजाद हिंद एक्‍सप्रेस 2.20 तास, 12906 हावडा-पोरबंदर एक्‍सप्रेस 1.30 तास, 12722 निजामुद्दीन-हैदराबाद एक्‍स्प्रेस 2.50 तास उशिरा धावत होती.

Web Title: Stormy rain likely in Vidarbha on Tuesday