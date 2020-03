वादळी पावसाने साडेचार हजार पिकांचे नुकसान 

अकोला : वादळी पावसाने जिल्ह्यात 4435 हेक्टवरील पिकांचे नुकसान झाले असल्याचा प्राथमिक अहवाल आहे. जिल्ह्यातील अकोला, पातूर, बाळापूर तालुक्यात सोमवारी वादळी वाऱ्यासह पाऊस पडला होता. त्यानंतर कृषी व महसूल विभागाने तातडीने सर्व्हे करून प्राथमिक अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठविला आहे. खरीपानंतर रब्बीतही असमानी संकटांनी शेतकऱ्यांचा पाठलाग सोडलेला नाही. ऑक्टोबरपासून सलग अवकाळी पाऊस व गारपिटीने शेतकरी त्रस्त आहे. ऑक्टोबरमध्ये शेवटच्या आठवड्यात गारपीट झाल्याने खरीपाचे घरात येणारे पीक खराब झाले. त्यानंतर रब्बीत चांगल्या पिकाची अपेक्षा असतानाच फेब्रुवारी अखेर आणि मार्चमध्ये दोनवेळा अवकाळी पावसामुळे रब्बी पिकांना फटका बसला. साेमवारी झालेल्या वादळी पावसाने गहू, हरभरा, कांदा, मका पिकांसह भाजीपाला व फळबागांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

लिंबू आणि पपई या फळवर्गीय पिकांचे या वादळाने नुकसान झालेल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. जिल्ह्यातील अकोला, बाळापूर, बार्शीटाकळी, पातूर तालुक्याला या वादळी वाऱ्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.

विमा कंपनीला पत्र

जिल्ह्यात 9 मार्च रोजी वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाले. या भागाचे सर्व्हे कृषी विभागाने महसूल विभागासोबत सुरू केले आहे. यावेळी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधिंनीही उपस्थित रहावे, असे पत्र जिल्हा कृषी अधीक्षकांनी भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कंपनीला दिले आहे. शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामासाठी पीक विमा काढला आहे. त्यामुळे वादळी वाऱ्यात नुकसान झालेल्या विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे क्रमप्राप्त आहे. आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

जिल्ह्यात झालेल्या वादळी वाऱ्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणावर नुकसान झाले.याबाबत शिवसेना आमदार नितीन देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. त्यापूर्वी सोमवारीच केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे आणि भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करून तातडीने सर्व्हे करण्याचे निर्देश दिले होते. शिवाय शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली होती. या गावातील शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान

कापशी, चिखलगाव परिसरात झालेल्या गारपिटीत हरभरा, गहू पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. आंबा फळबाग व भाजीपाल्यासा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. गोरेगाव खु, गोरेगाव बु. लाखनवाडा, कंबळेश्वर, निंबी मालोकार या गावातील पिकांना अवकाळी पावसाचा फटका बसला.

वाडेगाव परिसरात अवकाळी पावसाने लिंबूचे मोठे नुकसान झाले. त्यासोबतच या भागातील कांद, गहू, हरभरा पिकाचे नुकसान झाले.

बार्शीटाकळी तालुक्यात राजंदा, वाघजळी, चिंचोळी, पाटखेड, पुनोती, मिर्झापूर, तिवसा, टिटवा, जाम वसू, दगडपारवा परिसरातील गहू, हरभरा, कांदा, फळ पिकांचे नुकसान झाले.

