सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, युतीचा निर्णय शाह, फडणवीस, ठाकरे घेतील

नागपूर : भाजप-शिवसेना युतीचा फॉर्म्युला मीडियाच्या चर्चेत ठरणार नाही. याबाबतचा निर्णय पक्षाध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे घेतील, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. राज्यात गणेशोत्सवानंतर विधानसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले.

कार्यक्रमासाठी शुक्रवारी नागपुरात आले असता मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. युती होणारच असे त्यांनी जोर देऊन सांगितले. दुसऱ्या कोणत्याही नेत्याने या विषयावर भाष्य करणे योग्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले. 2014 मध्ये साधारणत: 12-13 सप्टेंबरला आचारसंहिता लागली होती. यावेळी 15 ऑक्‍टोबरच्या जवळपास निवडणूक होण्याची शक्‍यता असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. भाजपकडून सर्व 288 जागांसाठी मुलाखती घेण्यात येत आहे. मात्र, त्यामागे "एकला चलो'ची भूमिका नाही तर हा आढाव्याचा भाग आहे. कुठल्या जिल्ह्यात कुठली जागा शिवसेनेला देता येईल, याचादेखील ते अभ्यास करीत असल्याचे मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

Web Title: Sudhir Mungantiwar said, Shah, Fadnavis, Thackeray will take decision of the alliance