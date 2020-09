माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार कोरोना पॉझिटीव्ह; संपर्कातील लोकांनी चाचणी करुन घेण्याचे आवाहन 

चंद्रपूर : माजी अर्थमंत्री, भाजप नेते, आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह आली आहे. या चाचणी नंतर डॉक्टरांच्या सल्यानूसार त्यांनी स्वतःला चंद्रपूर इथल्या घरी होम क्वारंटाईन करुन घेतले आहे.

जे लोक आपल्या संपर्कात आले त्या सर्वानी कोरोना चाचणी करुन घ्यावी असं आवाहन सुधीर मुनगंटीवार यांनी ट्विटवरुन केले आहे. माझी तब्येत ठणठणीत असून, काळजी करु नये. मात्र संपर्कात आलेल्यांनी चाचणी करुन घ्यावी अस आवाहन त्यांनी केले आहे.

यापूर्वी सुधीर मुनगंटीवार यांचे मुंबईतील काही कर्मचारी कोरोना पॉझिटीव्ह निघाल्याने त्यांनी दोन दिवसीय विधीमंडळ अधिवेशनाला उपस्थित राहणे टाळले होते. लॉकडाऊन लागू झाल्यापासून आ. सुधीर मुनगंटीवार मदतकार्यात व्यस्त आहेत.

My Covid -19 report has come positive , I have isolated myself and requesting people who came in my contact in past few days to take precautions , test for Corona and quarantine based on professional doctor's advise