मानसिक आधाराने आत्मघात टाळता येतो

पुसद (जि. यवतमाळ) : "ईप्सित पूर्ण झाले नाही, तर मार्ग दिसत नाही. अशावेळी काहींचे नकारात्मक विचार प्रबळ होतात. मेंदू हायजॅक होतो अन्‌ कृती यंत्रवत होते. अविचारांतून स्वतःला क्षणात संपवून टाकतात. आत्महत्येचा विचार हा मेंदूचा विकार आहे. त्यावर योग्य औषधोपचार व मानसिक आधार देण्याची मनोरुग्णाला खरी आवश्‍यकता असते," असे मत पुसद येथील मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अक्षय शिंदे यांनी व्यक्त केले. सिनेसृष्टीतील अभिनेता सुशांत राजपूत याच्या आत्मघाताच्या आततायी निर्णयाने सारे जण हादरले. 'छिछोरे' या त्याच्या युवामनाला भावलेल्या चित्रपटातून तो आपल्या मुलाला धीर देतो. त्याला आत्महत्यासारख्या अविचारापासून परावृत्त करतो. या त्याच्या चित्रपटातील संदेशाचा युवाजनांवर सकारात्मक परिणाम होतो. असे असताना प्रत्यक्ष जीवनात सुशांतने चुकीचे पाऊल उचलल्याने समाजाला धक्का बसला आहे. हरहुन्नरी सुशांतने असे का वागावे? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला. हाच प्रश्न घेऊन डॉ. शिंदे यांच्याशी संवाद साधला, तेव्हा त्यांनी मनोविकारांच्या संदर्भातील आपले अनुभव विषद केले.

चित्रपट सृष्टीतील अनेक नट-नट्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यावर मनोवैज्ञानिक अभ्यास झाला असून, मानसिक विमनस्कतेतून हे प्रकार घडल्याचे लक्षात येते. उदासीनता, नैराश्‍य, कधी एकदम उत्साह तर कधी उदास, व्यक्तिमत्त्वातील अस्वस्थता, व्यसनाधीनता व सायकोसिस हे मनाच्या दोलायमान स्थितीचे प्रकार मेंदूच्या विकारातून पाहावयास मिळतात. हेही वाचा : शिकारी कुत्र्यांच्या मदतीने होतोय हा प्रकार, वनविभागात खळबळ

मेंदूचे कार्य विचार निर्माण करण्याचे आहे. मनस्वास्थ्य बिघडले की, प्रत्येकाच्या मनात एकदा तरी आत्मघाताचे विचार येतात. सर्वजण त्यावर कृती करीत नाहीत. भावनिक आंदोलनातून मग मेंदूचा तोल जातो व अघटित घटना घडते. या मेंदूविकारातून बरे करण्यासाठी मनोवैज्ञानिकांची गरज भासते. हार्ट अटॅक ही जशी मेडिकल इमर्जन्सी समजण्यात येते, तशाच प्रकारे आत्महत्याच्या विचारांत गुरफटलेल्या व्यक्तीवर 'सायकॅट्रिक इमर्जन्सी'मध्ये अतिशीघ्र उपचार करण्याची खरी गरज असते, असे डॉ. शिंदे म्हणाले. मनात सकारात्मक विचार ठेवले तर मेंदू पोषक रसायन तयार करतो. त्यामुळे मनाला सकारात्मक कामात नेहमी गुंतून ठेवले पाहिजे. चांगली पुस्तके वाचणे, मित्रांसोबत वेळ घालविणे, नात्यागोत्यात जुळून राहणे, समाजात विधायक कार्य करणे, नवीन छंद जोपासणे, सकारात्मक चित्रफीत बघणे, शिवाय योगासन, व्यायाम या गोष्टींची मेंदूचे संतुलन राखण्यास मोलाची मदत होते. मन विचारांत भटकत नाही. चांगल्या मनस्वास्थ्यासाठी वाईट संगत, व्यसने, अनाठायी खर्च करणे टाळले पाहिजे. डॉ. अक्षय शिंदे, मानसोपचारतज्ज्ञ, पुसद.

