आश्चर्य! पाच महिन्यांत रस्ता गेला खड्यात

नूतनीकरणानंतर पहिल्याच पावसात खड्डे

चांपा (जि. नागपूर) : पाच महिन्यांपूर्वी चांपा-सुकळी रस्त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, अवैध मुरूम उत्खननाच्या जड वाहतुकीमुळे पहिल्याच पावसाळ्यात चांपा-सुकळी ते वडद रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. यामुळे ये-जा करणाऱ्यांना नानाविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.

चांपा-सुकळी, पेंढरी, चिमणाझरी, वडदला जाणारा हा रस्ता आहे. अनेक वर्षे खड्डे पार करीत जाणाऱ्या प्रवाशांना डांबरीकरण झाल्यानंतर तरी सुखाचा प्रवास करता येईल अशी आशा होती. परंतु, लाखो खर्चून दुरुस्त केलेला हा रस्ता पहिल्याच पावसात जड वाहतुकीने उखडल्यामुळे पैसा पाण्यात गेल्याची लोकांची भावना झाली आहे. चांपा-सुकळी रस्ता खराब झाल्याने उपचाराअभावी वृद्ध चंद्रभान मडावी (रा. सुकळी) यांना जीव गमवावा लागला होता. विशेष म्हणजे तालुक्‍यातील रस्त्यांच्या स्थितीवर दै. "सकाळ'ने सहा ऑक्‍टोबरला बातमीतून प्रकाश टाकला होता. या रस्त्यावर शाळकरी मुलांची होणारी गैरसोय अनेकांनी बघितली. सतत सुरू असलेल्या अवैध मुरूम वाहतुकीमुळे हा रस्ता खराब झाल्याचा गावकऱ्यांचा आरोप आहे.

Web Title: Surprise! In five months the road went into a pit