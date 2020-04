 गोळी घ्या, पण नंबर द्या !

अकोला ः मेडिकलमध्ये सर्दी, ताप, खोकला व निमोनिया या आजारासंबंधित औषधे खरेदी करण्यासाठी आलेल्या ग्राहकांचे नाव, मोबाइल क्रमांक व पत्ता नमूद करावा तसे न केल्यास मेडिकल सील करण्यात येईल, असा आदेश औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त हेमंत मेटकर यांनी मंगळवारी (ता.28) काढले आहेत. तेव्हा आजार लपवणे आता अवघड होणार आहे. शहरात कोरोना विषाणूचे रुग्ण वाढताहेत हे विचारात घेऊन अनेक नागरिक आजार लपवून परस्पर मेडिकलमधून सर्दी, ताप खोकला व निमोनिया यासारख्या आजाराची औषधे घेऊन जात आहेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय असे औषध घेणे या काळात चुकीचे आहे. त्यामुळे मेडिकल संचालकांना औषध प्रशासनाने संहिता आखून दिली आहे. या सहितेनुसारच औषधांची विक्री करावी. औषध घेण्यासाठी आलेल्यांचे डिटेल्स घ्यावेत व डिटेल्स दररोज अन्न व औषध प्रशासनाच्या वेबसाइटवर टाकावे. असेही आदेशात नमूद केले आहे. तसेच मेडिकल दुकानांमध्ये औषधी देणाऱ्यांना मास्क वापरणे बंधनकारक आहे. तसेच हॅन्डग्लोज न वापरता औषधे देऊ नयेत, औषधांना हात लावू नये तसेच विना मास्क घातलेले औषध खरेदी करण्यासाठी आल्यास त्यांनासुद्धा औषधी देऊ नये, असेही आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना सहाय्यक आयुक्त हेमंत मेटकर यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यात हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीनचा तुटवडा

हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन नावाच्या औषधीचा जिल्ह्यात सध्या तुटवडा असल्याची माहिती अन्न व औषध विभागाने दिली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील काही ठोक विक्रेत्यांनी या औषधीची मागणी केली असून, एक ते दोन दिवसांत ही औषधी मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात उपलब्ध होणार आहे. जिल्ह्यात 1500 औषधी विक्रीचे दुकाने परवानाधारक

अकोला जिल्ह्यात एकुण 1500 औषधी विक्रीचे परवानाधारक दुकाने असून, याच दुकानामधून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी औषधी खरेदी करावी असे आवाहन औषध प्रशासनाचे औषध निरीक्षक हेमंत मेटकर यांनी केले असून, कुठेही अनुचित प्रकार आढळल्यास तक्रार दाखल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन नावाच्या औषधीची विक्री करताना किंवा खरेदी करताना कोणी आढळून आल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. सोबतच सर्दी, ताप, खोकला आधी आजाराची औषधी ही डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय देऊ नये. सोबतच अशा रुग्णांची डिटेल्स घ्यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.

-हेमंत मेटकर, सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध विभाग, अकोला.

