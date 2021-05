शिक्षकांच्या बदल्या होणार पाच टप्प्यात, पण ३१ मेपूर्वी होणार की मुदतवाढ मिळणार?

अमरावती : राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हापरिषदेने (amravati zp ) प्राथमिक शिक्षकांच्या (primary school teachers) बदल्यांची पूर्वतयारी सुरू केली आहे. यंदा शिक्षकांच्या बदल्यांच्या (teacher transfer) धोरणात काही बदल करण्यात आले. अवघड क्षेत्रातील शाळांचे निकष बदलण्यात आले आहेत. तसेच यंदा बदल्या पाच टप्प्यांत होतील. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने भयावह स्वरूप धारण केले असतानाच बदलीप्रक्रिया घडत आहे. मात्र, यासाठी ठरवून दिलेला हरकतींचा कालावधी पाहता 31 मे पूर्वी बदल्या होणार का, की त्याला मुदतवाढ मिळणार, याबद्दल शिक्षकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. (teacher transfer in five phase in amravati)

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर गेल्यावर्षी प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्या झाल्या नव्हत्या. यंदा मात्र बदल्या होण्यासाठी शिक्षक संघटना आग्रही होत्या. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने गेल्या महिन्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांच्या निकषात बदल करणारा आदेश जारी केला. त्यानुसार जिल्हापरिषदेच्या शिक्षण विभागाने बदल्यांची पूर्वतयारी सुरू केली आहे. अवघड क्षेत्रातील शाळा निश्‍चित करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

यापूर्वी अवघड क्षेत्रातील शाळांची निवड अधिकारी प्रत्यक्ष शाळेच्या जागेची पाहणी करत होते. परंतु, आता त्यासाठी निकष ठरवले गेले आहेत. त्यानुसार पेसा, डोंगरी, दोन हजार मि.मी. पर्यंत पडणारे पर्जन्यमान, राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून 10 किमी आतमध्ये असणारी शाळा, इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी न मिळणाऱ्या शाळा, जंगलव्याप्त व हिंस्त्र प्राण्यांचा उपद्रव असणारी गावे आदी निकष देण्यात आले आहेत. यापैकी कोणतेही तीन निकष पूर्ण करणारी शाळा अवघड क्षेत्रातील गणली जाईल. जिल्ह्यात यापूर्वी 368 शाळा अवघड क्षेत्रात होत्या, आता नवीन निकषांमुळे ही संख्या कमी होणार आहे.

पदाधिकारी बदली प्रक्रियेपासून दूर -

यापूर्वी प्राथमिक शिक्षकांच्या, जिल्हापरिषद कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना जिल्हापरिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घ्यावे, असे ग्रामविकास विभागाच्या पूर्वीच्या आदेशात नमूद केले होते. यंदाच्या धोरणात मात्र याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेपासून पदाधिकाऱ्यांना दूर राहावे लागणार आहे.