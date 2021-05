अमरावतीतील तिवसा शहर गुरुवारपासून सील; तहसीलदारांचे कारवाईचे आदेश

तिवसा (जि. अमरावती) : शहरासह ग्रामीण भागात वाढत असलेल्या कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेऊन गुरुवारपासून तहसीलदार वैभव फरतारे (Vaibhav Fartare) यांनी नगरपंचायत मुख्याधिकारी व पोलिस ठाण्याला तिवसा शहर सील (The city will be closed from Thursday) करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. तिवसा नगरपंचायत क्षेत्रात कोविड विषाणू संक्रमित (coronavirus) रुग्णाच्या संकेत झपाट्याने वाढ होत आहे. (The city of Tivasa in Amravati will be sealed from Thursday)

मागील काही दिवसांत कोरोना रुग्णांची वाढ अधिकच होत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. सुमारे ४५ रुग्णांची वाढ झाली असून ऍक्‍टिव रुग्णांची संख्या १०० पेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे इतरही गावांमध्ये कोविडचा प्रसार होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने तिवसा नगरपंचायत क्षेत्रातील नागरिक बाहेर जाणार नाही किंवा बाहेरील नागरिक शहरात येणार नाही, याकरिता नगरपंचायत क्षेत्र सील करण्याच्या सूचना आज आदेश काढून तहसीलदार फरतारे यांनी दिले आहेत.

विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कडक कारवाई

आजपासून शहर पूर्णतः सील करण्यात आले असल्याने जाण्या-येण्याचे रस्ते बंद केले आहे. अतिमहत्त्वाच्या कामाकरिता गेलेल्या नागरिकांची नोंद प्रशासनाच्या वतीने घेण्यात येणार आहे. यामध्ये शहरातील सर्व दुकाने बंद ठेवावी लागणार असून जीवनावश्‍यक वस्तूंचा पुरवठा करण्याकरिता त्यांना घरपोच सेवा देण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. तसेच कृषी आस्थापना सकाळी ७ ते ११ वाजेपर्यंत सुरू ठेवून केवळ कृषीविषयक साहित्य बांधावर वाटप करण्याची सूट देण्यात आली आहे. विनाकारण फिरणाऱ्या नागरिकांवर कडक कारवाई केली जाईल, असेसुद्धा सांगण्यात आले.

