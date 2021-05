‘दिलदार’ गावाची कहाणी; गावकऱ्यांनी दिली सरकारला १५० एकर जमीन

बुलढाणा : जगप्रसिद्ध लोणार सरोवराचा (Lonar Lake) दौरा आटोपून पहाटेच मेहकर, चिखली, बुलडाणामार्गे मोताळा तालुक्याकडे निघालो. राजूर घाटातील नागमोडी वाटेवरून प्रवास करीत मोताळा शहरात दाखल झालो. तालुका मुख्यालय असलेल्या मोताळा शहराची खेडेवजा अवस्था बघूनच येथील परिस्थितीची जाणीव झाली. मोताळा बसस्थानक चौकात पोचताच ‘सकाळ’चे मोताळा तालुका बातमीदार शाहीद कुरेशी यांनी ‘रिसिव्ह’ केले. तेथून आम्ही मलकापूर मार्गाने तळणी गावाकडे निघालो. वाटेतच नळगंगा धरण आहे. त्यामुळे गाडी धरणाकडे वळवली. शेकडो गावांची तहान भागवणाऱ्या नळगंगा धरणाच्या (Nalganga Dam) नयनरम्य परिसराने डोळ्यांचे पारणे फेडले. या टोलेजंग धरणाचा जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पात समावेश आहे. येथे पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास होण्याची गरज असल्याचे दिसून आले. नळगंगा धरणाचे आरसपानी सौंदर्य काळजाच्या कप्प्यात साठवून शेलापूरवरून तळणी गावाकडे मोर्चा वळविला. (The villagers gave 150 acres of land to the government)

तळणी येथील गावकऱ्यांनी दोन ऑक्टोबर २०१५ रोजी ग्रामसभा घेऊन तळणी गावात शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत शासनाकडे विनंती करण्याचा व गावाकडे उपलब्ध जमिनीपैकी १५० एकर जमीन शासनाला विनाशर्त, विनामोबदला देण्याचा ठराव घेतला. यानंतर तळणीच्या ग्रामस्थांनी तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथराव खडसे यांना बुलडाणा जिल्ह्यातील तळणी येथे शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत २० डिसेंबर २०१५ रोजी विनंतीपत्र दिले. सोबतच तळणी ग्रामसभेचा ठरावही जोडला.

फेब्रुवारी २०१६ मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सहयोगी अधिष्ठाता (शिक्षण) यांनी तळणी गावाकडे असलेल्या जमिनीचा सातबारा सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार आवश्यक कागदपत्रे व सातबारा तसेच महाविद्यालयासाठी प्रस्तावित तळणी गावातील जमीन लागवडीयोग्य असल्याबाबत प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले.

२६ फेब्रुवारी २०१६ रोजी महाराष्ट्र राज्य कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या ९२ व्या बैठकीत तळणी येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्याबाबत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. १८ मार्च २०१६ रोजी बुलडाणा जिल्ह्यात शासकीय कृषी महाविद्यालय मंजुरीबाबत शासनाकडून घोषणा करण्यात आली. राजकीय सारीपाटावरील अनेक घटना घडल्या नी मागणी मागे पडली.

राजकीय अनिच्छा

दरम्यान, राजकीय अनिच्छेमुळे तळणी येथील कृषी महाविद्यालयाचा मुद्दा धूळखात पडला. सदर कृषी महाविद्यालय दुसऱ्या ठिकाणी हलवल्यास खासगी जमीन अधिग्रहणासाठी शासनाला मोठा खर्च करावा लागू शकतो. तसेच सध्या शासकीय उपक्रम सुरू असलेल्या जागेत कृषी महाविद्यालयाची उभारणी केल्यास हा उपक्रम बंद करावा लागू शकतो. त्यामुळे जिल्ह्याचे नुकसान होणार, याची जाणीव तळणी ग्रामस्थांकडून शासनाला करून देण्यात आली. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही कृषी महाविद्यालयाचे भिजतघोंगडे कायम आहे.

सर्व बाबी अनुकूल तरी निर्मिती रखडली

बुलडाणा जिल्ह्यातील मोताळा, मलकापूर व नांदुरा तालुक्यात कुठेही कृषी महाविद्यालय किंवा कृषी विज्ञान केंद्र नाही. तळणी येथे कृषी महाविद्यालयासाठी प्रस्तावित जमीन मलकापूर-पिंप्रीगवळी-धामणगाव बढे टीएआर रस्त्यावर आहे. प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गापासून अतिशय जवळ आहे. कृषी महाविद्यालयासाठी फायद्याचा असणारा व सिंचनाची सोय असलेला नळगंगा प्रकल्प आणि दळणवळणासाठी रेल्वे स्टेशनसुद्धा थोड्या अंतरावर आहे. अशा सर्व बाबी अनुकूल असताना येथे कृषी महाविद्यालयाची निर्मिती रखडली आहे.

तळणीनंतर कृषी महाविद्यालय खामगावच्या पदरात पाडण्याचा प्रयत्न झाला. आता बुलडाणा येथील प्रस्ताव मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहे. बुलडाणा जिल्हा मुख्यालय असून, शेतकी शाळेची दिडशे एकर जागा उपलब्ध आहे. बुलडाणा येथे कृषी महाविद्यालय मंजूर व्हावे यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधी आग्रही आहेत. तळणी येथील दिडशे एकर जागेत दोन हजार कोटींचा `टेक्स्टाईल पार्क` उभारण्याचे नियोजन आहे. - संजय गायकवाड, आमदार, बुलडाणा विधानसभा

शासकीय कृषी महाविद्यालयासाठी तळणी येथील परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. तळणी ग्रामपंचायतीने कृषी महाविद्यालयासाठी तब्बल दिडशे एकर जागा उपलब्ध करून दिली. जवळच नळगंगा धरण असल्याने पाण्याची व्यवस्था आहे. सर्व बाबी अनुकूल असून, शासनाने तळणी येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्याची गरज आहे. - उज्ज्वला अरविंद पाटील, पंचायत समिती सदस्या, मोताळा

तळणी ग्रामपंचायतीने कृषी महाविद्यालयासाठी विनाअट, विनामोबदला १५० एकर जमीन उपलब्ध करून दिली. सर्व सुविधा पुरविण्याची ग्रामपंचायतीची तयारी आहे. कृषी महाविद्यालयामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडेल. शासनाने यादृष्टीने सकारात्मक विचार करावा. - वत्सलाबाई शेषराव बोदडे, सरपंच, तळणी, ता. मोताळा

जिल्हा मुख्यालयाला लागून असलेला मोताळा तालुका मागासलेला आहे. तळणी येथे कृषी महाविद्यालय उभारल्यास मलकापूर, मोताळा व नांदुरा या तालुक्यांना फायदा होईल. शासनाने सर्वंकष विचार करून तिढा सोडवावा आणि तळणी येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. - शारदा संतोष तांदूळकर, सरपंच, निपाणा, ता. मोताळा