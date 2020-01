सेवाग्राममध्ये झाला होता महात्मा गांधींच्या हत्येचा प्रयत्न 

वर्धा : महात्मा गांधी स्वातंत्र्य लढ्यातील महत्त्वाच्या काळात सेवाग्राम आश्रमात राहिले. 10 वर्षांचा हा कार्यकाळ सर्वच दृष्टीने महत्त्वाचा होता. या काळात तितकेच महत्त्वाचे निर्णय, बैठका या भूमीत झाल्या. गांधींची हत्या एका हल्ल्यात गोळ्या घालून झाली असली तरी असाच एक प्रयत्न सेवाग्राम आश्रमातसुद्धा झाल्याची इतिहासात नोंद आहे. त्यावेळी पोलिसांच्या सतर्कतेने हा प्रकार टळला होता. महात्मा गांधी सेवाग्रामवरून मुंबईला जाणार होते महात्मा गांधी आणि मुस्लिम नेते जिन्ना यांची एक बैठक 1944 मध्ये मुंबईला होणार होती. या बैठकीसाठी महात्मा गांधी सेवाग्रामवरून मुंबईला जाणार होते. त्यांना जाण्यापासून रोखण्यासाठी काही आंदोलक सकाळपासून सेवाग्राम आश्रमाच्या बाहेर थांबले होते. त्यांना मुंबईला जाण्यापासून रोखणाऱ्या कार्यकर्त्यांत काही विरोधक त्यांना संपविण्याच्या उद्देशाने या आंदोलकांमध्ये सहभागी झाले होते. हत्या करण्याचा कट वरवर दिसणारा हा विरोध भेटीचा असला तरी यात त्यांची हत्या करण्याचा कट रचण्यात आला होता. याची माहिती पोलिसांना मिळाली. बापू मुंबईला जाणार असल्याने त्यांच्यासोबत काहीतरी अनुचित घडण्याची शक्‍यता असल्याने त्यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक उपाययोजना आखल्या. 1944 मध्ये तत्कालीन डीसीपी सकाळी बापूंच्या भेटीला आले. त्यांनी याबाबतची कल्पना दिली. यावेळी बापू आश्रमातून पायदळ निघत काही अंतरावर एका वाहनातून जाणार होते. अवश्‍य वाचा : Union budget 2020 : हिला सुरक्षेसह आर्थिक सबलीकरणासाठी विशेष तरतूद असावी पोलिसांनी आंदोलकांना घेतले ताब्यात हा कट उघड झाल्याने पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले. यावेळी ग. ल. थत्ते नामक आंदोलकाजवळून सात इंच लांब चाकू जप्त करण्यात आला होता. येथे नथुराम गोडसे उपस्थित असल्याचा उल्लेख महादेवभाई नसताना बापूंचे सचिव म्हणून काम पाहणारे किशोरभाई यांनी त्यांच्या डायरीत केला आहे. सोबतच जगन्नाथ फडणवीस लिखित "गांधी की शहादत तसेच चुनीभाई वैद्य लिखित "गांधी की हत्या, क्‍या सच क्‍या झूठ' या पुस्तकात आहे. चाकूने गाडीचा टायर पंक्‍चर करण्याचा होता प्रयत्न हत्येच्या कटात असलेल्या व्यक्तीला सुरुवातीला अटक करण्यात आली. तेव्हा गाडीचा टायर पंक्‍चर करून बापूंना मुंबईला जाण्यास रोखण्यासाठी चाकू आणला असल्याचे त्याने सांगितले होते. मात्र, तपासात पुढे हा हत्येचा प्रयत्न होता आणि तो पोलिसांच्या सतर्कतेने अपयशी ठरल्याची नोंद इतिहासात आहे. महात्मा गांधी सेवाग्राम आश्रमात असताना येथे एका आंदोलकाला शस्त्रासह अटक करण्यात आली होती. यावेळी त्याच्यासोबत नथुराम गोडसे असल्याचा उल्लेख इतिहासात आहे. त्यामुळे येथे त्यांच्या हत्येचा प्रयत्न झाला होता, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

- अविनाश काकडे

विश्वस्त, सेवाग्राम आश्रम.

