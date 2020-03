यवतमाळात कोरोना रुग्णांची संख्या तीन, तिसऱ्या संशयिताचाही रिपोर्ट पॉझिटिव्ह

यवतमाळ : येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात विलगीकरण कक्षात भरती असलेला तिसरा रुग्ण आज, सोमवारी (ता.16 ) पॉझिटीव्ह असल्याची माहिती पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे. आता रुग्णांची संख्या तीन झाली असून 20 संशयित नागरिकांना आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीत त्यांच्या घरीच ठेवण्यात आले आहे.

यवतमाळातील दहा नागरिक दुबई येथे गेले होते. ते 11मार्चला मुंबईत आले. त्यापैकी एक व्यक्ती पुण्यात गेला व नऊ जण यवतमाळला परतले. पुण्याला गेलेल्या व्यक्तीला कोरोना (कोवीट-19) चा संसर्ग झाल्याने त्याच्यावर पुण्याच्या नायडू हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. तर, त्याच्या संपर्कात आलेल्या या नऊ नागरिकांना त्यांच्या घरातच देखरेखीत ठेवले होते. परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून त्या सर्वांना येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या विलगीकरण कक्षात भरती करण्यात आले. त्यापैकी दोघे कोरोनाग्रस्त निघाले. त्यानंतर आज एकाचा अहवाल पोझिटिव्ह आला असून आता संख्या तिनवर पोहोचली आहे. तर, विदेशातून आलेल्या नागरिकांसह 20 जणांना घरातच आरोग्य विभागाच्या देखरेखीत ठेवले आहे. रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने नागरिकांमध्ये भीती वाढत आहे. परंतु, ज्यांना लागण झाली, ते सर्व विदेशातून परत आलेले भारतीय नागरिक आहेत. तर, त्यांच्या संपर्कात आलेल्यांनाही खबरदारीचा उपाय म्हणून देखरेखीखाली ठेवले जात आहे. त्यात थायलंड, दुबई येथून आलेल्यांचाही समावेश आहे. सविस्तर वाचा - अरे बापरे! संशयितांचा उपचार करताना डॉक्‍टरालाच लागण झाल्याचा संशय तिसराही रुग्ण पॉझिटिव्ह

यवतमाळ जिल्ह्यातील जे 9 लोक दुबई वारीवरुन आले होते . त्यापैकी काही दिवसांपुर्वी संशयित रुग्ण possitve सापडले. आज या लोकांपैकी आज एक रुग्ण अजुन positive सापडला. या सर्वांना यवतमाळ शासकीय रुग्णालयात निगराणीखाली ठेवले .

