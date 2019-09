दोन महात्म्यांचा विचारच थांबवेल तिसरे महायुद्ध

सेवाग्राम (जि. वर्धा) : जगातील अनेक देशांजवळ अणुबॉम्ब आहे. त्यामुळे संपूर्ण मानवजात भीतीच्या सावटाखाली आहे. दरवेळी याच अणुबॉम्बची भीती दाखविली जाते; मात्र अणुबॉम्ब शांत करण्याची शक्ती महात्मा गांधी आणि आचार्य विनोबा भावे यांच्या सत्य, अहिंसा या विचारात आहे, असे प्रतिपादन अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ साहित्यिक श्रीपाल सबनीस यांनी येथे केले.

सर्व सेवा संघातर्फे विनोबा भावे यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त येथील महादेवभाई भवनात आदरांजली कार्यक्रम घेण्यात आला. याप्रसंगी श्रीपाल सबनीस बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सर्व सेवा संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही होते. ज्येष्ठ साहित्यिक रमेश ओझा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सबनीस म्हणाले, विनोबाजींच्या मते सत्ता ही सत्यस्वरूप असली पाहिजे, आज हे स्वरूप संपलेले आहे. महात्मा गांधी आणि विनोबाजींच्या तत्त्वज्ञानविरोधी सरकार देशात आहे. धर्म, युद्ध आणि सीमावाद पराकोटीला गेला आहे. अहिंसा आणि क्रौर्य यांचा संघर्ष सनातन आहे. पशुत्व आणि संस्कृतीचा संघर्ष सनातन असतो. पशुत्वाला घाबरून अहिंसेच्या तत्त्वाचा आणि संस्कृतीच्या विचाराला बाजूला ठेवणे योग्य नाही, असेही ते म्हणाले. तिसरे महायुद्ध घडू द्यायचे नसेल तर अणुबॉम्ब, अण्वस्त्र स्पर्धा, श्रेपणास्त्र निर्मिती थांबवावी लागेल. ही एका क्षणात सर्व संपविणारी शक्ती विज्ञानाच्या माध्यमातून मानवाच्या हाती आली. त्याच मानवाच्या हाती महात्मा गांधींचे महात्म्य आहे. त्यात येशू ख्रिस्त आणि महम्मद पैगंबरांचे कर्तव्य सामावलेले आहे. तेव्हाच जगातले 700 कोटी मानव सुरक्षित राहतील. त्यासाठी संत-महात्म्यांचा इतिहास अभ्यासावा लागतो. यावेळी त्यांनी गोळवलकर गुरुजी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जोरदार टीका केली. प्रास्ताविकातून महादेव विद्रोही यांनी "जय जगत' हा नारा संपूर्ण जगात म्हटला जातो. मात्र विनोबाजींची संपूर्ण जगात मानव कल्याणाचा विचार सांगितला आहे. पुढच्या काळात भूदान आणि ग्रामदान यावर काम करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते दोन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

