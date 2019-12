थर्टी फर्स्ट आली कोंबड्या, बकरी सांभाळा

अकोला : वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी झिंगाट पार्टीत झिंग होण्यासाठी ज्याने त्याने तयारी सुरू केली आहे . याबरोबरच फुकट्या चोरट्यांनी वेगळे नियोजन आखले असून , शहरातील विविध झोपडपट्टी परिसरातील पशुपालकांच्या बकऱ्या , म्हशी , कोंबड्या चोरीला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे . अशा तक्रारी सलग दाखल होत असल्याने फुकटी पार्टी करणाऱ्या चोरांपासून बोकड , बकरी , म्हशी कोंबड्या सांभाळा रे म्हणण्याची वेळ आली आहे . शहरातील खदान , अकोटफैल , डाबकी रोड , जुने शहर यासह एमआयडीसी ही पाच पोलिस ठाण्यांतर्गंत बहुतांश भाग हा झोपडपट्टी लगतचा आहे . या भागात मोलमजुरी करणाऱ्यांसोबत पशुपालक वास्तव्यास आहेत . संसारातील सुख , दुःखात कामी पडतील यासाठी अनेकजण कोंबड्या , बकऱ्या पाळतात . मात्र , याच बकऱ्या , कोंबड्यावर पाळत ठेवून चोरटे आता थर्टी फर्स्टसाठी त्यांची चोरी करीत असल्याचे चित्र आहे . यामध्ये खदान परिसरातील कैलास टेकडी , कैलखेड परिसरातील तर अकोटफैल आणि जुने शहर , डाबकी रोडमधील काही भागातील पशुपालक पोलिसांजवळ येऊन आपली कैफीयत मांडत आहेत . तेव्हा इतर गुन्हेगारांसोबतच चोरांपासून पाळीव प्राणी वाचविण्यासाठी आता पोलिसांना कसरत करावी लागणार आहे . मटणाच्या वाढीव दरांचा असाही परिणाम

मागील काही दिवसांपासून बोकड , चिकनच्या दरांत कमालीची वाढ झाली आहे . अशातच चार दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या थर्टी फर्स्टला मद्यप्राशनासोबतच रश्‍शेबाज मटण खाण्यावर अनेकांचा भर असतो . मात्र , वाढलेल्या दरांच्या तिढ्यातून सुटका मिळविण्यासाठी फुकट्या चोरांना सरळ - सरळ बकऱ्या , कोंबड्या चोरीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे . पोलिसांनी काय - काय शोधावं ?

समाजात कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत ठेवण्यासोबत गुन्हे अन्वेषण करण्याची मोठी जबाबदारी पोलिसांवर असते . अशातच कोणी बकरी हरविली , कोंबडी चोरली , म्हैस मिळेना म्हणून पोलिस ठाण्यांत आपली फिर्याद घेऊन येत आहेत . या येणाऱ्या विविध तक्रारीमुळे पोलिसांची डोकेदुखी वाढली असून , चोर , गुन्हेगार शोधणाऱ्या पोलिसांना आता बकऱ्या , कोंबडी , म्हशी शोधण्याचे कामही करावे लागत आहे .

Web Title: Thirty first came to handle goats, buffaloes, chickens