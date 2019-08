धाडसी चोरीत अटक झालेल्या तिघांना 12 दिवस कोठडी

अमरावती : परतवाडा येथील सराफा व्यावसायिकांसह एकूण पाच प्रतिष्ठाने फोडून 77 लाखांचा ऐवज लुटणाऱ्या टोळीला अचलपूर न्यायालयाने सोमवारपर्यंत (नऊ सप्टेंबर) 12 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

स्थानिक गुन्हेशाखेने जालना येथील गुरुगोविंदनगर येथून बुधवारी (ता. 28) विजयसिंग भादा, संजूसिंग भादा व सुंदरसिंग राजपूत (सर्व रा. जालना) यांना अटक केली. गुरुवारी (ता. 29) परतवाडा पोलिसांनी त्यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता बारा दिवसांच्या पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या टोळीकडून आठ लाखांचा ऐवज जप्त केला आहे. या टोळीने चोरीतील ऐवज ज्या सुवर्णकाराकडे विकला त्यांची नावे परतवाडा पोलिसांपुढे उघड केली नव्हती. परतवाड्यानंतर अमरावतीचे गाडगेनगर पोलिससुद्धा या टोळीला कार व दुचाकी चोरीप्रकरणात चौकशीसाठी ताब्यात घेणार आहेत. परतवाड्याच्या गुन्ह्यात वापरलेली कार शहरातून चोरीस गेली होती. अमरावती, शहर, ग्रामीणसह नागपूर, वर्धा, जिल्ह्यातसुद्धा त्यांनी मोठ्या चोऱ्या केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले.

