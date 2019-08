सौंसर (जि. छिंदवाडा) : राख विर्सजित करण्यासाठी कुटुंबासह गेलेल्या तीन युवकांचा रामाकोणानजीकच्या कन्हान नदीत बुडून मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी घडली. एकाचा मृतदेह नदीतून बाहेर काढण्यात आला असून दोघांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. सौरभ कुंदनलाल यादव (वय 26, रा. भंडारकुंड), अंकित राजेंद्र यादव (वय 22, रा. छिंदवाडा) व अनिकेत संजय यादव (वय 18, रा. सौंसर) अशी मृतांची नावे आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सौंसर वॉर्ड क्रमांक 12 मध्ये राहणारे जैन कुटुंबीय अस्थी व राख विसर्जनासाठी आठ किमी अंतरावरील रामाकोणानजीकच्या कन्हान नदीवर गेले होते. मुंडण केल्यावर कुटुंबातील चार जण अंघोळीसाठी नदीत उतरले. यापैकी मृत तिघे नदीच्या धारेत लागले. येथे असलेल्या मासेमारांनी त्यांना खोलात न जाण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, तोपर्यंत ते बरेच दूर निघून गेले होते. खोल पाण्यात गेल्याने ते तग धरू शकले नाहीत. तिघेही बुडत असल्याचे पाहून त्यांना वाचविण्यासाठी राजेंद्र यादव हे नदीत दूरपर्यंत गेले. मात्र, कुटुंबातील इतर सदस्यांनी त्यांना बाहेर काढले. तोपर्यंत सौरभ, अंकित व अनिकेत नदीप्रवाहात वाहून गेले होते. या घटनेची माहिती तत्काळ 108 रुग्णवाहिकेला व सौंसर पोलिस व प्रशासनाला देण्यात आली. राजेंद्र यांना उपचारासाठी रुग्णालयात पाठविण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. तहसीलदार डॉ. अजयभूषण शुक्‍ला व ठाणेदार सीयाराम सिंग यांनी घटनास्थळ गाठून शोधमोहीम राबविण्याचे आदेश दिलेत. कन्हान नदीलगतच्या गावांना सूचना देण्यात आली. दीड तासानंतर सौरव यादव याचा मृतदेह करमाकडी ते काजळवाणी गावाच्या मधोमध आढळून आला. तर इतर दोघांचा शोध सुरू आहे.

