कुसुमकोट (खुर्द) येथे तीन दुकानांना भीषण आग

धारणी (जि. अमरावती) : तालुक्‍यातील कुसुमकोट (खुर्द) फाट्यावर कुशनच्या दुकानासह लगतचे अन्य दोन अशा तीन दुकानांना लागलेल्या आगीत अंदाजे दहा ते बारा लाखांचे नुकसान झाले. बुधवारी (ता. 28) रात्री दहाच्या सुमारास ही घटना घडली.

आगीच्या घटनेनंतर नगरपंचायत, महसूल किंवा पोलिस विभाग यापैकी कुण्याही विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी रात्रीच्या वेळी घटनास्थळी फिरकले नाही. महत्त्वाची बाब म्हणजे धारणी परिसरात अग्निशमन दलाचे बंब असावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. नीलेश कुशन वर्कमध्ये सुरुवातीला आग लागली. येथील दोन दुचाकी, लॅपटॉप, रेडिअम मशीन, ऑटोपार्टस्‌, कुशन अशा वस्तू आगीत खाक झाल्या. अद्यापही धारणी तहसील कार्यालयात अग्निशमन विभागाचे स्वतंत्र बंब अस्तित्वात नाही. काही महिन्यांपूर्वी भुलोरी गावात भीषण आगीमुळे आदिवासींच्या 50 ते 60 घरांना आगीने वेढले होते.

विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनीसुद्धा अग्निशमन दलाचे बंब धारणीत असावे, याकरिता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली होती. परंतु वाढत्या आगीच्या घटनांनंतरही प्रशासनाची झोप उघडली नसल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

