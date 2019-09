आष्टी पोस्ट कार्यालयातून काढता येणार रेल्वे तिकीट

नागपूर : रेल्वे प्रवाशांच्या सोयीसाठी मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात असलेल्या आष्टी येथे रेल्वेचे संगणीकृत आरक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. वर्ध्याचे खासदार रामदास तडस यांच्या हस्ते फित कापून सोमवारी या केंद्राचे उद्‌घाटन करण्यात आले. पोस्ट कार्यालयात रेल्वेचे तिकीट मिळणार असल्याने आष्टीसह लगतच्या गावातील नागरिकांना सोयीचे होणार आहे.

उद्‌घाटना प्रसंगी माजी आमदार दादाराव केचे, सहायक वाणिज्य व्यवस्थापक व्ही. सी. थूल उपस्थित होते. आष्टी डाक कार्यालयातील आरक्षण केंद्रातून रामदास तडस यांनी पहिले तिकीट काढले. हे केंद्र सोमवार ते शुक्रवारी सकाळी 10 ते दुपारी 3 वाजेपर्यंत आणि शनिवारी सकाळी 10 ते दुपारी 1 पर्यंत सुरू राहणार आहे. रविवारी आणि शासकीय सुटीच्या दिवशी आरक्षण केंद्र बंद राहील. या केंद्राचा लाभ आता परिसरातील नागरिकांना होणार असल्याचे मत याप्रसंगी मान्यवरांनी केले. कार्यक्रमाला जिल्हा परिषद उपाध्यक्षा कांचन नांदूरकर, पंचायत समिती सभापती नीता होले, जिल्हा परिषद सदस्य छाया घोडीले, पंचायत समिति सदस्य मतले, तालुका अध्यक्ष कमलाकर निंभोरकर, नगरसेवक व भाजप शहराध्यक्ष ऍड. मनीष ठोंबरे उपस्थित होते.

यापूर्वी आष्टीतील प्रवाशांना रेल्वेचे आरक्षित तिकीट घेणे किंवा रद्द करण्यासाठी आर्वी किंवा वर्धा येथील रेल्वेस्थानकावर जावे लागत होते. आष्टीची लोकसंख्या दीड लाख असून आजूबाजूच्या गावातील प्रवाशांना आष्टीतून 13 किलोमीटरवर असलेल्या आर्वी गावात रेल्वेचे तिकीट काढण्यास नाईलाजाने जावे लागत होते. अखेर रेल्वे बोर्डाने आष्टीतील डाक कार्यालयात संगणीकृत प्रवासी आरक्षण केंद्र स्थापन केल्याने प्रवाशांची वेळ आणि पैशाची बचत होणार आहे.

