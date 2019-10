आदिवासी समाजाचा कल निर्णायक

पुसद (जि. यवतमाळ) : पुसद विधानसभा मतदारसंघात नाईक विरुद्ध नाईक, अशीच लढत रंगणार आहे. त्यामुळे शहरी, ग्रामीण भागातील मतदारांसोबत यावेळी आदिवासी समाजाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. ही गठ्ठा मते मिळावीत म्हणून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, भाजपकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

पुसद विधानसभा मतदारसंघ बंजाराबहुल आहे. आदिवासी समाजाची मते लक्षणीय आहेत. आदिवासी मतांवर शिवसेनेच्या वतीने हक्क सांगितला जातो. या निवडणुकीत शिवसेनेची ही जागा भाजपने बळकावली. त्यामुळे परंपरागत शिवसेनेकडे वळणारी आदिवासी मते यावेळी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. आदिवासी समाजाला जागृत करण्याचे व्रत बिरसा मुंडा संघटनेने घेतले आहे. आदिवासी पाड्यांमध्ये बिरसा मुंडाचे कार्य पोचल्याने आदिवासी समाज जागृत होत आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार मनोहर नाइकांना मिळालेल्या 65 हजार मताधिक्‍यात बंजारा, मुस्लिम व ओबीसींसह आदिवासी मतांचा भरणा होता. यावेळी आदिवासी समाजाची मते आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न दोन्ही नाईकांकडून सुरू आहे. निवडणुकीतील रंगत आता हळूहळू वाढत चालली आहे. या स्थितीत मते आपल्याकडे कसे वळतील, यांचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यामुळे पुसद विधानसभा मतदारसंघातील आंध समाज येणाऱ्या निवडणुकीत कुणाच्या पारड्यात वजन टाकणार यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच भाजप उमेदवारांचे विजयांचे गणित अवलंबू

न आहे. भेटीगाठीवर भर

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तसेच भाजप या दोन्ही पक्षांच्या नेत्याकडून आदिवासी समाजातील प्रमुख व्यक्तींच्या गाठीभेटी सुरू झाल्या आहेत. ही मते आपल्याकडे यावीत, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. पुसद विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभा गाठायची असल्यास बंजारा मतांसोबत मुस्लिम, आंध तसेच ओबीसी, मराठा समाजाची मते महत्त्वाची मानले जातात. त्यामुळे यंदा ही मते कुणाच्या पारड्यात जाणार हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

