परीक्षा दोन दिवसांवर, पेपर मिळेना

नागपूर : कला संचालनालयाद्वारे दरवर्षी एलिमेंट्री आणि इंटरमिजिअट या पात्रता परीक्षांचे आयोजन करण्यात येते. दरवर्षी दोन दिवसांपूर्वीच या परीक्षांचे पेपर कला शिक्षकांना मिळत असतात. यंदा 26 सप्टेंबरला या परीक्षा शहरासह राज्यात होणार असताना पेपर मिळाले नसल्याची तक्रार कला शिक्षकांनी केली आहे. त्यामुळे शिक्षक गोंधळात आहेत. अनेक वर्षांपासून कला संचालनालयामार्फत एलिमेंट्री आणि इंटरमिजिअट या परीक्षा घेण्यात येतात. त्यात सातवी ते बारावीनंतर समोरच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत असतो. यासाठी शहरातील निवडलेल्या केंद्रावर वस्तूचित्र आणि "स्टील लाइफ' विषयाचा पेपर आणि त्याच्याशी संबंधित साहित्य देण्यात येते. यानंतर ते साहित्य केंद्रावर विषयाप्रमाणे ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या बसण्याची व्यवस्था करणे यासाठी किमान दोन दिवसांचा कालावधी लागतो.

तीन वर्षांपासून नागपुरातील चित्रकला महाविद्यालयातून केंद्रांना साहित्य घ्यावे लागते. यासाठी त्यासंदर्भातील अधिकृत पत्र कला संचालनालयाकडून देण्यात येते. ते पत्र बऱ्याच केंद्रांना पोहोचले नाही. त्यामुळे पेपर कसा मिळवावा, असा प्रश्‍न केंद्रातील शिक्षकांना पडला आहे. शहर आणि जिल्ह्यातून परीक्षेसाठी हजारो विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. शहरात जवळपास 80 केंद्रांचा समावेश केला आहे. मात्र, अद्याप साहित्य नसल्याने केंद्रावरील शिक्षकांची चिंता वाढली आहे. उद्यापर्यंत केंद्रांना पत्र न मिळाल्यास परीक्षेवर अनिश्‍चिततेचे सावट निर्माण होईल.

कला संचालनालयाद्वारे अद्याप प्रश्‍नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. या प्रकाराने केंद्रावर तयारी कशी करावी, हा प्रश्‍न आहे. - गजानन बोरड,अध्यक्ष, विदर्भ शिक्षक संघ.

