आयुर्वेदाची युक्ती वाढवेल रोगप्रतिकार शक्ती

अकोला : कोणताही आजार किंवा संसर्ग टाळण्यासाठी मानवी शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती प्रबळ असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ‘कोरोना’ या विषाणूला हरवायचे असेल तर, प्रत्येकाला स्वतःची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवावी लागेल आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवायची असेल तर, आयुर्वेदाची युक्ती वापरावी लागेल, असा सल्ला आयुर्वेद तज्ज्ञ डॉ.नितिन धनोकार यांनी दिला आहे. अशी असावी दिनचर्या रात्री लवकर झोपून सकाळी लवकर उठा.

​शौचविधी इत्यादी झाल्यानंतर व्यायाम करा.

किमान बारा सूर्यनमस्कार, कपालभाती, अनुलोम- विलोम, भस्रिका, ओंकार जप करा.

संपूर्ण अंगाला घरातील कोणत्याही तेलाने (तीळतेल, खोबरेल तेल ई.ने) मालिश करा.

नाकाला, दोन-दोन थेंब खोबरेल तेल लावा, नंतर कडकडीत गरम पाण्याने आंघोळ करा.

अंघोळीनंतर दहा वीस मिनिटे देवपूजा/ मेडिटेशन/ विपश्यना करा, ध्यानधारणा करा. आहाराचे तंत्र सुदृढ आरोग्याचा मंत्र पंचामृत (दूध-दही-तूप-मध-पिठीसाखर) सेवन करा.

जेवणात शक्यतो फळभाज्या (गिलके, दोडके, भोपळा, भेंडी, कारले, ढेमसे इत्यादी) भरपूर घ्या.

डाळी किंवा कडधान्य शिजवून घ्या.

मुगाची डाळ किंवा मूग जास्त वापरा (पचायला हलके असतात).

स्वयंपाक करताना मुबलक प्रमाणात हळद, मसाल्याचे पदार्थ वापरा.

शक्यतो पुढील महिनाभर तळण-तळलेले पदार्थ अतिशय कमी खा.

जेवताना मधून-मधून पाणी घ्या. जेवणानंतर खूप पाणी पिणे टाळा.

एका वेळीस खूप ढसाढसा पाणी पिऊ नका.

उभ्याने पाणी पिऊ नका, बसून ग्लासला तोंड लावून पाणी प्या.

शक्य झाल्यास धणे, जिरे, सुंठ इत्यादींनी सिद्ध केलेले दीड ते दोन लिटर पाणी दिवसभर घ्या. असे करा, तसे करु नका दुपारी झोपू नका, त्यामुळे शरीरातील दोष वाढतात आणि पटकन इन्फेक्शन होते.

छंद जोपासा, वाचन-संगीत इत्यादी आणि निगेटिव्ह गोष्टी डोक्यात घालू नका.

अतिरेक टाळा, मन प्रसन्न राहील असे बघा.

शिळे, उष्टे, एकत्र एकाच ताटात जेवणे, एकमेकांचे कपडे टॉवेल अंथरुण देखिल वापरू नका.

घरात चांगली हवा येईल असे बघा.

धुपण-घरातील वेखंड, मोहरी, कापूर तूप, गोवरी, राळ, गुगुल, निंबाची पाने इत्यादींपैकी जे मिळेल ते तव्यावर गरम करा किंवा जाळा आणि झालेला धूर संपूर्ण घरात फिरवा.

बाहेरुन घरात येताच स्वच्छता ठेवा, हातपाय धुवा. ​

काळजी घ्या-काळजी करू नका

चुकीच्या आहार-विहार, जीवनशैली, धावपळ इत्यादीमुळे आपली रोगप्रतिकार क्षमता खूपच कमी झाली आहे. येणाऱ्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी वरील गोष्टींचा म्हणजेच आयुर्वेदिय जीवनशैलीचा नक्की फायदा होऊ शकतो. संपूर्ण जग आपल्याकडे मोठ्या अपेक्षेणे बघत आहे. विश्व निर्मात्यांच्या आशीर्वादाने आपण या संकटातून नक्की बाहेर पडू आणि भारत पुन्हा महासत्तेकडे घोडदौड करेल. काळजी घ्या-काळजी करू नका.

- डॉ.नितिन धनोकार, आयुर्वेद तज्ज्ञ (एम.डी. आयुर्वेद), अकोला

