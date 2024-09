विदर्भ

Video : Reel बनवण्यासाठी पुरात घातली गाडी! बोनेटवर बसून स्टंट; भंडाऱ्यात काँग्रेस खासदाराचा प्रताप

video of Congress MP Dr Prashant Padole doing a stunt to make a reel : काँग्रेसचे खासदर प्रशांत पडोळे यांनी कारच्या बोनेटवर बसून रील शूट केल्याचा प्रकार समोर आला आहे.