कृपया, कुणीही घराच्या आत येऊ नये, या गावात झळकताहेत फलक

गिरड (वर्धा) : कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी शासनाकडून सोशल डिस्टन्सिंग पाळण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. याच सूचनांना अनेकांकडून बगल दिल्या जात असली तरी गिरड येथील नागरिकांनी त्याचे काटेकोर पालन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही घरीच आहो तुम्ही घरीच रहा, असा संदेश देण्याकरिता येथे घरांवर 'कृपया, आत कुणी येऊ नये' अशी पाटी झळकत आहे.



गावात या अभियानाचा शुभारंभ येथील सुनील बोदे आणि त्यांच्या पत्नी शारदा बोदे यांनी केला. यात विशेष म्हणजे शारदा बोदे या ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. आपण काही वेगळ्या उपाययोजना केल्यास त्याचे अनुकरण गाव करेल. हा फलक लावण्यामागचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. एरवी आपण घरासमोर वाहणे उभे करू नये, कुत्र्यांपासून सावध राहा, असे फलक बघितले आहे. मात्र, कोरोनाबाबत खबरदारी म्हणून असा फलक लावण्याचा राज्यातील कदाचित हा पहिलाच प्रकार असावा. "आम्ही घरीच आहो, तुम्हीही घरीच राहा'चा संदेश

जिल्ह्यातील बऱ्याच गावांत नागरिकांनी सस्वयंस्फूर्तीने बाहेर गावाहून येणाऱ्यांना प्रवेशबंदी केली आहे. गावाच्या प्रवेशद्वारावरच बैलबंडी आडवी करून मोठ मोठे टायर आडवे करून त्यावर गावबंदी असे, लिहिले आहे. यात आता गिरड येथे घरावर कृपया कोणी आत येऊ नये असे "फलक' लावण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील नागरिक या आजाराबाबत किती सजग आहे, याची माहिती मिळत आहे.

म्हणून वर्धा जिल्हा राज्यात ग्रीन झोनमध्ये असल्याचे दिसत आहे. - महिला नारळ का फोडत नाही? तुम्हाला माहित आहे का?

दारावरून आवाज द्या, कामाचे बोला

विनाकामाने कोणी घरात येऊ नये, हा फलक लावण्या मागचा उद्देश असल्याचे गावात सांगण्यात येते. आमच्याशी कुणाला का असेल तर दरवाज्यावरून आवाज द्यावा आणि कामाचे ते बोलावे, अशी स्पष्ट

भूमिका गावकऱ्यांची असावी, असा उद्देश आहे. शिवाय एकमेकांशी काम असल्यास दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्यास उत्तम, अशी चर्चा गावात आहे. प्रत्येक नागरिकांनी घराबाहेर फलक लावल्यास विनाकामाने शेजारी आपल्या घरी येऊन बसणार नाही. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी सामाजिक अंतर राखल्या जाईल. पर्यायाने शासनाच्या नियमांचे

पालन होईल. शिवाय आपण सुरक्षित तर आपले कुटुंब सुरक्षित राहील.पर्यायाने गावाला कोरोनाच्या संक्रमणापासून वाचवता येईल.

- शारदा बोदे,सदस्य,ग्रामपंचायत गिरड

