ऑनलाइन पॉर्न पाहताय, वेबकॅमने होतेय तुमची रेकॉर्डिंग

अकोला : ऑनलाइन पॉर्न पाहण्याची सवय तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. कारण, तुम्ही नकळतपणे स्वतःलाच लक्ष्य करत आहात. हॅकर्सकडून सध्या ऑनलाइन पॉर्न पाहणाऱ्या युझर्सचं संगणक हॅक करुन त्यावर पाळत ठेवली जात आहे. या सर्व प्रकाराची रेकॉर्डिंग केली जाऊन बदनामी करण्याची धमकी दिली जाते. ऐवढेच नव्हे तर या मोबदल्यात तुमच्याकडून पैसेही उकळले जातात. तेव्हा आता तरी सावध होण्याची वेळ आली आहे. युझरची ऑनलाइन एक्टीव्हीटी पाहण्यासाठी हॅकर्सकडून पीसी किंवा लॅपटॉपमध्ये एका मालवेअरचा वापर केला जातो. मालवेअर इंस्टॉल झाल्यानंतर हॅकर्स वेबकॅमच्या माध्यमातून व्हिडीओ तयार करतात, ज्याद्वारे युझर्स पॉर्न पाहतात. यानंतर युझर्सला ब्लॅकमेल केलं जाते. पैसे न दिल्यास मेलमधील सर्व कॉन्टॅक्टला हा व्हिडीओ पाठवण्याची धमकी दिली जाते. सायबर गुन्हेगारी विश्वात याला सेक्सटॉर्शन (व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेलिंग) म्हटले जाते. हॅकर्सकडून युझर्सच्या इनबॉक्समध्ये सेक्सटॉर्शन मेल्सचा खच पडतो. युझरने वैतागून आपल्याला पैसे द्यावेत हा हॅकर्सचा प्रयत्न असतो. पैशांची मागणी ही बिटकॉईनमध्ये केली जाते. सर्वसाधारणपणे या मेलकडे दुर्लक्ष केले जाते. पण हॅकर्सने यावरही उपाय शोधला आहे. रेकॉर्ड केलेल्या व्हिडीओची खात्री होण्यासाठी हॅकर काही माहिती शेअर करतात. आतापर्यंत या प्रकारचे ई-मेल्स इनबॉक्सच्या ऐवजी स्पॅम फोल्डरमध्ये जायचे. पण अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने हॅकर्सने ब्लॅकमेलिंगसाठी नवाच उपाय शोधला आहे. जे पहाल ते दाखवेल

सोशल मीडियावरील विविध व्हिडीओ आपण पाहतो. व्हिडीओ पाहण्यासाठी यू ट्यूबचा सर्वाधिक वापर केल्या जात आहे. तेव्हा आपण जास्तीत जास्त ज्या विषयाशी निगडीत व्हिडीओ पाहतो तेच व्हिडीओ आपल्याला दाखविली जातात. असेच इतरही वेबसाईट्सचे असून, तुम्हाला जे पाहण्यात रुची आहे तोच कन्टेट तुमच्यापुढे ठेवल्या जातो आणि हेच हेरून हॅकर तुम्हाला टार्गेट करत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. अकोटात दाखल झाली तक्रार

अकोट पोलिस ठाण्यात एका व्यक्तीने त्याची वेबकॅमच्या माध्यमातून त्याची फसवणूक झाल्याची तक्रार तीन महिन्यांआधी दाखल केली होती. हॅकर्सने वेबकॅमचा व्हिडीओ तयार करून त्या व्यक्तीला बदनामी करण्याची धमकी देत 55 हजार रुपयांची फसवणूक केली. याप्रकरणाचा तपास सायबर विभाग करीत आहे. कारण नसताना आपल्या मोबाइलमधील ब्लूटूथ, लोकेश, आणि वायफाय या गोष्टी सुरू ठेऊ नका. हे आॅन असल्यानंतर सायबर गुन्हेगार तुमचा मोबाइल कधीही हॅक करू शकतात. गरज असल्यावरच या गोष्टी आॅन ठेवाव्या.

-मोहीनी मोडक, सायबर विषय तज्ज्ञ, अकोला.



