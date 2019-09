विचित्र! हातपाय बांधून झोडपल्यानंतर मागितली खंडणी

नागपूर : घरटॅक्‍स कमी करून देण्याच्या नावाखाली 30 हजार रुपये उकळणाऱ्याला एकाने गोडावूनमध्ये हातपाय बांधून चांगला चोप दिला. या प्रकरणी चोप देणाऱ्या व्यक्‍तीवर मारहाण आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी बंटी ऊर्फ शिवाजी लक्ष्मण महाजन (वय 45, फरस चौक) याच्यावर भरमसाट घरटॅक्‍स होते. त्याला टॅक्‍स भरणे कठीण जात होते. दरम्यान, विजय ज्ञानेश्‍वर राऊत (वय 40, झिंगाबाई टाकळी) याने बंटीची भेट घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी विजय राऊतने टॅक्‍स कमी करून देण्यासाठी 30 हजार रुपये घेतले. मात्र, टॅक्‍स कमी करून न देता पैसे परत करण्यासही नकार दिला. त्यामुळे बंटी महाजनने विजय राऊतला 15 सप्टेंबरला घरी बोलावले. त्याला गोडावूनमध्ये कोंडले. त्याचे हातपाय बांधून चांगला चोप दिला. पैसे वसूल करण्यासाठी विजय राऊतच्या बोटातील अंगठी विकून 21 हजार रुपये वसूल केले. विजयने तावडीतून सुटताच मानकापूर पोलिस स्टेशन गाठले आणि पोलिसांना हकीकत सांगून खंडणीची तक्रार दाखल केली.

