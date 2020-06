स्वच्छ सेवा देणाऱ्या राज्यातील पंधरा लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला!

चंद्रपूर : देशाला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने राज्यात पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत स्वच्छ भारत मिशन हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. या अंतर्गत राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम, जलस्वराज्य-दोन या योजना सुरू करण्यात आल्या. स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत राज्यात सात हजार कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्य शासनाच्या अन्य विभागांतही जवळपास पंधरा लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. जवळपास पंधरा लाख कर्मचाऱ्यांच्या टप्प्याटप्प्यांनी त्रयस्थ संस्थेमार्फत नियुक्‍त्या करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्याची सुरुवात स्वच्छ भारत मिशनपासून होणार असल्याची माहिती आहे. देशाला हागणदारीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ भारत मिशन हा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा असलेला हा विभाग आहे. याच विभागाच्या प्रयत्नातून देश व महाराष्ट्र राज्य हागणदारीमुक्त झाले. पाणी व स्वच्छतेच्या बहुमुल्य कामामुळे राज्याने अनेक पारितोषिके प्राप्त केली. अनेकदा राज्याचा सत्कार करण्यात आला आहे. अनेक अधिकाऱ्यांना पाणी व स्वच्छतेच्या कामामुळे जिल्हाधिकारी पदांवर बढत्या देण्यात आल्या. राज्याचे काम चांगले सुरू आहे. राज्यातील हागणदारी हद्दपार करण्याची मोलाची कामगिरी स्वच्छ भारत मिशनमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी केली. आयुष्याच्या उमेदीच्या दिवसात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गाव आणि राज्य हागणदारीमुक्त करण्यासाठी अहोरात्र सेवा दिली. पाणीपुरवठयाबाबत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी गावागावांत लोकांना शुद्ध पाणी मिळण्यापासून तर पाणीपट्टी भरणे, पाणीपट्टी भरण्याकरिता जनमत तयार करणे, पाणी व स्वच्छतेबाबतचे मार्गदर्शन करण्याचे मोलाचे काम केले. याच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आता कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहे. त्रयस्थ संस्थेमार्फत पुन्हा नियुक्‍त्या करण्याच्या हालचालींना सुरू झाल्या आहेत. नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यात विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या तसेच वयोमर्यादा पार केलेल्या 15 लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सर्व सोयीसवलती देण्यात याव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने नुकतेच दिले. त्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याची पद्धतच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात 15 लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांनाही टप्याटप्यांनी कमी करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पंधरा ते वीस वर्षांत या कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्याला पाणी व स्वच्छता विभागात देशात अग्रक्रमी ठेवण्यासाठी परिश्रम घेतले. मात्र, त्यांच्या कामाचे कौतुक न करता त्यांच्या नियुक्‍त्या त्रयस्थ संस्थेच्या माध्यमातून पुन्हा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. याप्रकाराने पाणी व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचारी चिंतेत आहे. त्रयस्थ संस्थेमार्फत होणारी नियुक्तीची प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे. सविस्तर वाचा - आता तुकाराम मुंढेंना करणार नगरसेवक बदनाम, हा घेतला निर्णय बेरोजगारी वाढेल

या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा काढून टाकल्यास शासनाच्या विविध योजनांवर याचा विपरित परिणाम होईल. याहून भयंकर म्हणजे बेरोजगारी तर वाढेलच. वयोमर्यादा संपलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण आयुष्य उद्‌ध्वस्त होईल. मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आऊटसोर्सिंग एजन्सीद्वारे भरती न करता जैसे थे कार्यरत ठेवावे.

शालीक माऊलीकर, राष्ट्रीय सदस्य, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ.

