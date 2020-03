अर्थसंकल्प २०२० : 'महा'अर्थसंकल्पात सादर, विदर्भाला मिळाले हे... 

नागपूर : राज्यातील उद्धव ठाकरे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प शुक्रवारी (ता. सहा) सादर करण्यात आला. महाविकास आघाडीतर्फे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यात अनेक समाधानकारक बाबी असल्या तरी पेट्रोल दरवाढीचा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून केल्याचे दिसते. विदर्भाच्या वाट्याला आलेल्या ठळकबाबी पुढीलप्रमाणे... भंडरा येथे कृषी महाविद्यालय भाताचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या भंडाऱ्यात कृषी महाविद्यालय उभारण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, अनेक समस्या मर्गी लागण्याची शक्‍यता आहे. नागपुरातील कोराडी मंदिराचा विकास नागपुरातील कोराडी येथील मंदिराचा विकास या सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे. मंदिराच्या विकासासाठी भाजप सरकार, विशेषत: माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे प्रयत्नशील होते. आता हेच कार्य महाविकास आघाडीतर्फे करण्यात येणार आहे. नागपुरात उर्जा पार्क उभारणार नागपुरात उर्जा पार्क उभारण्याचा मोठा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. कोराडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विजेची निर्मिती केली जाते. ही वीज विकली जाते. यामुळे येथील शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत होता. उर्जा पार्कच्या निर्मितीमुळे मोठी समस्या मार्गी लागेल, अशी आशा आहे. अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुरात शासकीय वैद्यकीय महाविघालय आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची गर्दी होत असते. विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आदी ठिकाणाहून रुग्णांची मोठी गर्दी होत असते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा विदर्भासह आजूबाजूच्या राज्यांना फायदा होईल. अकोलाच्या पर्यटन स्थळांचा विकास आजच्या अर्थसंकल्पात ठाकरे सरकारने अकोल्यातील पर्यटन स्थळांचा विकास करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अकोल्यातील पर्यटनाला चालणा मिळण्यास मदत होणार आहे. नागपुरात औषध निर्माण शास्त्र विद्यालयाची निर्मिती शासकीय औषध निर्माण शास्त्र विद्यालयाची निर्मिती करण्याचा मोठा निर्णय या सरकारने घेतला आहे. यामुळे औषणांचा तुटवळा निर्माण होणार नाही, अशी आशा व्यक्‍त करता येईल. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकारसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली.

Web Title: What did Vidarbha get in the budget 2020