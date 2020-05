Lockdown : ‘ती’ सध्या काय करते?...आवश्यक वाचा

अकोला : ‘नसतेस घरी तू जेंव्हा, जीव तुटका-तुटका होतो, जगण्याचे विरती धागे, संसार फाटका होतो’. कवी संदीप खरे यांच्या या ओळी लॉकडाउनच्या जशाच्या तशा लागू पडत आहेत. कारण, घरातील बाईमाणसाचं महत्व याच दरम्यान अनेकांना उमगलं असेल. तेव्हा ‘ती’ सध्या काय करते? या प्रश्‍नाचं सहज साधं उत्तर म्हणजे ‘ती’(गृहिणी) सध्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नव-नवीन खाद्यपदार्थाच्या फर्माईशी पूर्ण करण्याबरोबरच, कुटुंब एकसंघ ठेवत आहे. कोरोना विषाणूचा फैलाव होऊ नये म्हणून सरकारने 22 मार्चपासून लॉकडाउन लागू केला आहे. यामुळे सर्वसामान्यांच्या दिनचर्येत थोडा नव्हे तर संपूर्णतः बदल झाला. आॅफिसात, कंपनीत आणि व्यवसायासाठी बाहेर पडणारा माणूस आता घरातच थांबला आहे. तेव्हा, या दिवसांत घरातील लहानग्यांपासून परिवरातील प्रत्येकाची रोज नव-नवीन खाद्यपदार्थ बनविण्याचे मागणी वाढली आहे. या मागणीला घरातील ‘ती’ गृहिणी स्मितहास्याने होकार देत परिवारातील प्रत्येकाला हवे ते खाद्यपदार्थ बनवून देत परिवाला आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यू ट्यूबवर सेसिपीची सर्चिंग वाढली

आता परिवारातील सदस्यांची दररोजच नव्या खाद्य पदार्थाची मागणी होत असल्याने गृहिणीचे ठेवणीतील खाद्यपदार्थांची रेसिपी संपुष्टात आली आहे. मात्र, तरीही कुटुंबातील प्रत्येकाला पौष्टिक आणि हवी ती डिश बनवून देण्यासाठी याच गृहिणींनी नवीन रेसिपी शोधण्यासाठी मोबाइलचा आधार घेतला असून, यू-ट्यूबरील खाद्यपदार्थ बनविण्याच्या वेगवेगळ्या रेसिपी सध्या गृहिणी पाहत असून, यामुळे यू -ट्यूब रेसिपी पाहण्याचा कल वाढला आहे. महिलांना लॉकडाउन कायमचेच

अवघ्या काही दिवसात आपण आपल्‍याच घराला कंटाळलोय, ऐरवी जे घर आपले सर्वस्‍व आहे. आज ते घर आपल्‍याला नकोसे झाले आहे. परंतु प्रत्‍येक घरातील गृहिणी ही विना तक्रार आपले काम करत घरात लॉकडाउन आहे. दिवसभर घरी बसणे किती कठीण आहे. आपल्‍याला आता कळले आहे. कधी एकदा लॉकडाउन संपतो आणि आपण मोकळा श्‍वास घेतो यासाठी आपण आसुसलो आहोत. परंतु महिलांना असे लॉकडाउन तर कायमचेच आहे.



