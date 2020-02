मंत्री कार्यालयात येतात तेव्हा!

बुलडाणा : राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आज 13 फेब्रुवारी अचानक सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयात छापा मारला. कार्यालय व गोदामाची पाहणी करून कार्यालयाने कारवाईमध्ये जप्त करून ठेवलेल्या गुटख्याची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आणि चौकशी होईपर्यत सदर कार्यायास सील लावण्याचेही आदेश दिले. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यालयातील गोदामात दोन दिवसांपूर्वी चोरी झाली होती. या पार्श्वभूमीवर डॉ. शिंगणे यांनी आज अचानक कार्यालयात धाड टाकली आणि गुटखा ठेवलेल्या गोदामाची पाहणी केली. गोदामात जप्त करण्यात आलेल्या गुटख्याची संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली असता 22 लाख रुपयांचा हा गुटखा असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी विविध कारवायांमध्ये जप्त केलेला गुटखा आणि सध्या कार्यालयात असलेला गुटखा याचा संपूर्ण तपशील सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. या रेकॉर्ड नुसार पोलिसांनी संपूर्ण तपास करावा आणि तपास होईपर्यंत या कार्यालयास सील लावावे तसेच पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवावा, असे आदेश त्यांनी दिले. याप्रकरणी संपूर्ण तपशील सादर न केल्यास संबंधीतांवर कठोर कारवाई करण्याची तंबीही त्यांनी दिली. हे वाचा - परीक्षेच्या दिवसांमध्ये पालकांची जबाबदारी शिवाय चौकशीत दोषी आढणाऱ्यांचे तत्काळ निलंबन करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला. संपूर्ण प्रशासकीय इमारतीला सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचेही त्यांनी आदेश दिले. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या मंत्र्यांनी आपल्या विभागाच्या कार्यालयात अचानक धाड टाकल्याने या विभागात एकच खळबळ उडाली होती.

Web Title: When the Minister Comes to the Office