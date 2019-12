 झोपडपट्टीबरोबरच प्रतिष्ठीत वसतीतील मुले करतायेत व्हाईटनरची नशा

अकोला : आतापर्यंत आपण चरस, अफू, गांजा या नशा आणणऱ्या अंमली पदार्थांबाबत ऐकलं असेल पण आता यात व्हाईटनरचीही भर पडलीय. विशेष म्हणजे कोवळी मुलं या नशेच्या आहारी जात आहेत. शहरासह जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात व्हाईटनरच्या नशेचे प्रमाण वाढले असून, पालकांनी आता खऱ्या अर्थाने पाल्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी अकोट येथील आईकडून नोटबुकसाठी पैसे घेऊन निघालेला मुलगा घरी परतलाच नाही. चिंतेत सापडलेल्या पालकांनी पोलिसात तक्रार केली. पोलिसांनी तपास केला असता हा मुलगा व्हाईटनरच्या विळख्यात सापडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. व्हाईटनरची नशा करणाऱ्या या मुलांचे वय जेमतेम 12 ते 15 वर्ष होते. ज्या वयात मुलांवर संस्कार केले जातात. मातीला आकार द्यावा तसे मुलांना घडवले जाते. त्याच वयात ही कोवळी मनं अशा व्यसनांच्या आहारी जाणं निश्चितच धोकादायक आहेत. विशेष म्हणजे हा प्रकार केवळ झोपडपट्टी परिसरात नसून, स्वतःला प्रतिष्ठीत म्हणून घेणाऱ्या वसतीतही हा प्रकार सर्रास दिसून येत आहे. पालकानो, आता तुमची जबाबदारी

मुलांना अशा वाईट मार्गावर जाण्यापासून रोखायचं असेल तर पहिली जबाबदारी पालकांची आहे. आपला मुलगा कुणासोबत राहतो, काय करतो याची माहिती ठेवा. त्याच्या हाती अनाठायी पैसे देऊ नका. वेळोवेळी मुलांच्या प्रत्येक कृतीकडे काळीजीपूर्वक लक्ष द्या. अन्यथा तुमचे दुर्लक्षच तुमच्या मुलाच्या जीवावर उठू शकते. स्टेशनरीवर सहज उपलब्ध होते व्हाईटनर

अनेक विद्यार्थी शाळेत न जाता हे व्यसन करतात. हल्ली जनरल स्टोअर्समध्ये व्हाईटनरची विक्री मोठ्या प्रमाणात होत आहे. काही वर्षांपूर्वी कोरेक्स, आयोडेक्स ही औषधे सेवन करून तरूण वर्ग व्यसनाधीन झाला होता. आता व्हाईटनर रुमालांवर टाकून त्याचा गंध घेऊन व्यसनाचा फंडा परिसरातील तरुणांच्या हाती लागला आहे. या गोष्टीकडे पोलिस प्रशासनाने लक्ष घालणे गरजेचे आहे. मुलगा नशा करतोय का? कसे ओळखाल?

नेहमीपेक्षा अधिक बडबडणे, नेहमीपेक्षा अधिक शांत बसणे, नेहमीपेक्षा अधिक चिडचिड करणे, शैक्षणिक प्रगती अचानक घसरणे, स्वत:ला कोंडून घेणे, खेळणे कमी होऊन एकांतात राहणे, आई-वडील घराबाहेर जात असताना घरीच राहणे पसंत करणे, वारंवार आजारी पडणे, हातपाय थरथरणे, वारंवार पातळ संडास होणे किंवा नाकातून सतत पाणी येणे, पैसे चोरणे

वरील लक्षणे असलेली मुले नशेखोर असू शकतात.



