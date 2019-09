महिलांनी व्यवसायातून स्वावलंबी व्हावे

नागपूर, ः महिलांना संभाषण कला जन्मताच अवगत असल्याने यांचे व्यक्तित्व व्यवसाय करण्यास अनुकूल असते. त्यामुळे महिलांनी व्यवसायाकडे वळावे. त्यांच्यातील उपजत गुणामुळे त्या व्यवसायात नक्कीच यशस्वी होऊ शकतात. त्यामुळे महिलांनी व्यवसायात येऊन स्वावलंबी व्हावे, असे प्रतिपादन विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी केले.

दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज विदर्भ चॅप्टर महिला शाखा आणि राष्ट्रीय लघुउद्योग विकास महामंडळातर्फे (एनएसआयसी) बानाई हॉलमध्ये आयोजित "महिला उद्योजिका विकास अभियान' कार्यशाळेच्या उद्‌घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. प्रमुख अतिथी म्हणून डिक्की नॅशनल वुमन विंगच्या मार्गदर्शक सीमा कांबळे, सिडबीचे उपमहाव्यावस्थापक डी. प्रसाद, उपमहाव्यवस्थापक रामदास टेकाम, बॅंक ऑफ बडोदाचे उपमहाव्यवस्थापक साईबाबू, बॅंक ऑफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक विलास पराते उपस्थित होते. डॉ. कुमार म्हणाले की, एससी, एसटी समाजातील महिलांनी व्यवसायात पुढे येणे गरजेचे आहे. यासाठी शासनाच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांचा महिलांनी फायदा घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, बल्क एलपीजी ट्रक टॅंकरचे एलओआय मिळालेल्या असलेल्या सर्व महिलांचा साईबाबू यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मोनिका बोरीकर यांनी तेल आणि साबण उद्योगावर, प्रॉव्हिस फूड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक अभिताभ मेश्राम संचालक यांनी खाद्यप्रक्रिया उद्योगावर तर बीजेचे कलर अँड पॅटर्नच्या संचालिका भावना जनबंधू यांनी टेक्‍सटाइल इंडस्ट्रीज व्यवसायावर मार्गदर्शन केले. डिक्की वेस्टर्न इंडियाचे अध्यक्ष निश्‍चय शेळके, विजय सोमकुवर यांनी मार्गदर्शन केले. डिक्कीचे विदर्भ अध्यक्ष गोपाळ वासनिक, विनी मेश्राम, क्रांती गेडाम, राजेश दवंडे, राज मेंढे, मंगेश डोंगरवार, अस्मिता भट उपस्थित होत्या. संचालन प्रेमल गायकवाड यांनी केले.

Web Title: Women should be self-reliant in business