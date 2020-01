वाह रे महावितरण...कशी का कापली कृषिपंपांची वीज? 

मोहाडी (जि. भंडारा) : जांब महावितरण विभागातील धोप फिडरअंतर्गत सालई (खुर्द) येथील शेतकरी छोटेलाल लिल्हारे व धोप, ताडगाव, सिहरी आदी गावांतील जवळपास 9 शेतकऱ्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. तर, 12 शेतकऱ्यांना वीज देयके हातात देताच कनेक्‍शन कापण्याची धमकी दिली. यात दुलीचंद लिल्हारे, देबिलाल अटराहे, रणबीर लिल्हारे, पटले आदी शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांना 2 दिवसाचीही मुदत देण्यात आली नाही. काही शेतकऱ्यांची केवळ दोन महिन्यांपूर्वी कृषिपंपाकरिता वीजजोडणी करण्यात आली होती. मात्र, शेतकऱ्यांना त्याचे वीजबिल देण्यात आले नाही. तरीसुद्धा त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचा प्रश्‍न शेतकऱ्यांनी शेतात उन्हाळी धानपिकांची लागवड केली आहे. तर, शेतीत भाजीपाला लावला आहे. मात्र, वीजपुरवठा खंडित केला असल्याने शेतकऱ्यासमोर सिंचनाचा प्रश्‍न पडला असून पीक सुकत आहेत. दुलीचंद लिल्हारे या शेतकऱ्यास 300 युनिटचे 6 हजार रुपये बिल देण्यात आले. गेल्या सहा महिन्यांपासून मोठ्या प्रमाणात चुकीचे रिडिंग, वाढीवबिल, नादुरुस्त मीटर देऊन मोहाडी व जांब महावितरण कंपनीच्या भोंगळ कारभारामुळे शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. सहाय्यक अभियंत्यांची मनमर्जी तालुक्‍यात हजारो शेतकऱ्यांवर पाच वर्षांपासून थकीत वीजबिल आहे. मात्र, त्यांचे कनेक्‍शन कापण्यात आले नाही. तर, दोन महिन्यापूर्वी कनेक्‍शन घेतलेले शेतकऱ्यांचे महावितरण विभागाने बारा वाजविले आहे. जांब येथील सहाय्यक अभियंत्यांच्या मनमर्जीमुळे शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.

सध्या अवकाळी पावसाने शेतकरी संकटात सापडला असताना. आता महावितरण विभागाच्या अजब कारभारामुळे शेतकरी संतप्त झाला असून वीज कनेक्‍शन त्वरित जोडून देण्यात यावे. अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करा महावितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्यात यावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा माजी सरपंच जगदीश शेंडे, सरपंच सुमन बघेले, सरपंच सत्वशिला बन्सोड, सरपंच खोब्रागडे, किशोर भैरम, उपसरपंच तुळशी मोहतुरे, अनिल सिंगाडे, माजी सरपंच बिरज वणवे, भोलाराम पारधी, रामलाल नागपुरे, शिवदास लिल्हारे यांनी दिला आहे. कसं काय बुवा? : हे नातेच आहे आगळे... प्रेमाने दूर सारला भाषेचा अडसर

शेतकऱ्यांनी महावितरणशी संपर्क साधावा

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. नवीन कनेक्‍शन लावलेल्या कृषिपंपधारकांनी बिल न भरल्यास त्यांची कनेक्‍शन कापण्यात येत आहे. पण, जे बिल शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले नाही. त्यांनी महावितरण विभागाशी संपर्क साधावा. एखाद्या शेतकऱ्यांना वीजबिल मिळाले असेल तर, असे या पुढे होणार नाही.

- सुनील मोहुर्ले,

शाखा अभियंता, मोहाडी. वीज खंडित करण्यापूर्वी सूचना द्यावी

महावितरणने शेतकऱ्यांना एक महिन्याची मुदत दिली पाहिजे. वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना सूचना दिली नाही, हा तर शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. महावितरण विभागाच्या अजब कारभाराचे लक्ष देऊन कार्यवाही करण्यात येईल.

- राजू कारेमोरे,

आमदार, तुमसर विधानसभा मतदरसंघ.

Web Title: Wow Ray Mahavitaran ... How did the power of Krishi Pump cut off?