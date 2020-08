सोनिया गांधी तयार नसतील तर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदासाठी समोर यावे, का आहे या वक्तव्याला महत्त्व, वाचा

अमरावती : सोनिया गांधी तयार नसतील तर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदासाठी समोर यावे, असे मत व्यक्त करीत राज्याच्या मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी अध्यक्षपदासाठी राहुल गांधी यांचे नाव सूचवले आहे. त्या राहुल ब्रिगेडच्या म्हणून परिचित असल्याने व काँग्रेसच्या विद्यमान कार्यकारी अध्यक्ष असल्याने त्यांच्या मताला विशेष महत्त्व आहे. आपले मत त्यांनी ट्विटवरून व्यक्त केल्यानंतर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाहून पक्षाअंतर्गत मतभेद उफाळून आले असतानाच राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री तथा प्रदेशाच्या कार्यकारी अध्यक्ष अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर यांनी ट्विट करून राहुल गांधींचे नाव अध्यक्षपदासाठी सूचविले आहे. गांधी इज नॉट अ फॅमिली, इट्स डीएनए ऑफ इंडिया, इफ सोनियाजी हॅज मेड अप हर माइंड देन राहुलजी शूड लीड द पार्टी, इंडिया निड्स राहुलजी, अशा शब्दात त्यांनी ट्विट करून राहुल गांधी यांच्या नावाचे अध्यक्षपदासाठी जोरदार समर्थन केले आहे.

हेही वाचा - नागपूर ग्रामीण ब्रेकिंगः अखेर विहिरीत पडलेला एक मूषक ठरला ‘त्या’ तिघांचा काळ ...

विद्यमान स्थितीत सोनिया गांधी या काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष आहेत तर राहुल गांधी यांनी पुन्हा या पदावर आरूढ होण्यास नकार दिला आहे. काँग्रेस कार्यकारी समितीच्या बैठकीत अद्याप पर्याय समोर आला नसतानाच सोनिया गांधी मात्र आपल्या हंगामी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या मुद्द्यावर पक्षाअंतर्गत दोन गट पडले आहे. गांधी कुटुंबांव्यतिरिक्त इतरांना या पदावार संधी मिळावी, असा एक मतप्रवाह आहे. तर गांधी कुटुंबच पक्षाला आधार ठरू शकते, या कुटुंबाला बलीदानाची परंपरा आहे, त्यांना देशात मानणारा मोठा वर्ग आहे, असा दुसरा मतप्रवाह आहे.

Gandhi is not a ‘Family’ it’s ‘DNA of India’. If Soniyaji has made up her mind then Rahulji should lead the party. India Needs Rahul ji @INCIndia @RahulGandhi @priyankagandhi @kcvenugopalmp @SATAVRAJEEV @INCMaharashtra @bb_thorat pic.twitter.com/eiaDsirtS7