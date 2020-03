अजुनही राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे!

बुलडाणा : राज्याची सत्ता बदलली असली तरी महत्त्वाच्या खात्यातील मंत्री संकेतस्थळावर जैसे थेच आहेत. हे वाचून सर्वांनाच धक्का बसेल मात्र, खुद्द शासनाच्या अधिपत्याअंतर्गत येत असलेल्या अधिकृत संकेतस्थळावर ही माहिती आहे. यामध्ये माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासह शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे याशिवाय इतर विभागाच्या संकेतस्थळाचा यामध्ये समावेश असून, प्राथमिक पडताळणीमध्ये हे दोन संकेतस्थळ आढळून आले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात अनेक घडामोडी घडल्या आणि महिना-दीड महिन्यानंतर राज्याला स्थिर सरकार मिळाले. मात्र, राज्यातील महत्त्वपूर्ण अशा शिक्षण आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर चक्क तत्कालीन मंत्र्यांच्या खात्याचा उल्लेख दिसून आला आहे.

हे आहे अधिकृत संकेतस्थळ

http://www.mahahsscboard.in/minicab.htm

यामध्ये राज्याचे शिक्षण विभागही मागे नसून, त्यांनी तर माहितीच अपडेट केलेली नसल्याचे दिसून येत आहे. आज प्रत्येक नागरिकांच्या हातात स्मार्ट फोन आहे. टेक्नोस्कीलच्या माध्यमातून हवी ती माहिती क्षणात मोबाईलवर उपलब्ध होत आहे. युपीआयच्या माध्यमातून कॅशलेस व्यवहाराकडे नागरिक वळत असताना शासन मात्र अद्यापही मागे असल्याचा प्रत्यय येत आहे. शिक्षण विभाग विनोद तावडे यांच्याकडे

शिक्षण विभागाच्या महाएसएससीबोर्ड या संकेतस्थळावर अद्यापही शिक्षण मंत्री विनोद तावडे असल्याचा उल्लेख असून, त्यांच्या संपर्कासह पत्ताही देण्यात आला आहे. त्यामुळे आधुनिक शिक्षण पद्धतीचे शिक्षण देणार्‍या विभागालाच पिछाडीचा सामना करावा लागत असून, नव्याने मंत्री महोदयांची माहिती टाकणे गरजेचे असताना त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केल्या जात आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मागे

नागरिकांना विविध योजना आणि शासकीय उपक्रम, कार्यक्रमासह विविध विषयाची शासन स्तरावर माहिती देण्याचे काम माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय खात्याअंतर्गत करण्यात येते. परंतु, डीजीआयपीआर या संकेतस्थळावर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची पिडीएफ फाइल आहे. गुगलमध्ये महाराष्ट्र मंत्रीमंडळ टाकल्यानंतर तेथे विभागाच्या संकेतस्थळाची लिंक उपलब्ध होऊन तत्कालीन मंत्र्यांचे विवरण दिसून येत आहे.

Web Title: Yet the Education Minister of the state, Vinod Tawde!