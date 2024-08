Gadchiroli : सर्पदंश झालेल्या मुलीचे प्राण वाचविण्याच्या प्रयत्नात तरुणाचा मृत्यू

youth dies while trying to save snake bitten girl life gadchiroli news Sakal

सकाळ वृत्तसेवा गडचिरोली : सर्पदंश झाल्यामुळे अत्यवस्थ अवस्थेत असलेल्या चिमुकलीला उपचारासाठी दुचाकीवर घेऊन निघालेल्या तरुणाच्या दुचाकीला कारने जोरदार धडक दिल्याने या अपघातात त्याचाच मृत्यू झाला व इतर दोघे जखमी झाले. Loading content, please wait...