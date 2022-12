Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Maharashtra Vidhan Sabha Update: अजितदादा सभागृहात का संतापले?

Maharashtra Vidhan Sabha Update: विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी आज राज्य सरकारला धारेवर धरलं. यावेळी 'टीईटी' घोटाळ्यासंदर्भात सादर केलेल्या तारांकित प्रश्नातील दोन भाग कुठलीही चर्चा न करता परस्पर वगळल्यामुळे अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज सभागृहात संताप व्यक्त केला.

Leader of opposition in the assembly Ajit Pawar today put the state government on edge.