Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Ajit Pawar on Chhatrapati Sambhaji Maharaj: स्वराज्यरक्षक की धर्मवीर? अजितदादा संभाजी महाराजांविषयी नेमकं काय म्हणाले?

छत्रपती संभाजी महाराजांना जाणीवपूर्वक स्वराज्यरक्षक म्हटलं जातं. हा मुद्दा मांडतानाच विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी आणखी काय म्हटलं ते पाहा या व्हिडिओतून...

Chhatrapati Sambhaji Maharaj is deliberately called Swarajyarakshak. While raising this point, see what else the leader of the opposition Ajit Pawar said in this video...