Nawab Malik: Devendra Fadnavis यांच्या Letterbomb नंतर Ajit Pawar यांचा भडका उडाला

राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला दिवस गाजवला तो म्हणजे नवाब मलिकांनी. (Nawab Malik gets full attention on the first day of Maharashtra assembly winter session) राष्ट्रवादीत फूट पडल्यावर मलिक कुणाकडे जाणार? याविषयी कालपर्यंत साशंकता होती. पण, आतापर्यंत तटस्थ राहिलेल्या नवाब मलिकांनी काल सभागृहात सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूला मागच्या बाकावर बसणं पसंत केलं. त्यामुळे मलिक अजितदादांसोबत गेल्याची चर्चा सुरु झाली. त्यानंतर फडणवीसांनी थेट अजित पवारांना पत्र लिहून नवाब मलिकांना महायुतीत घेण्यास विरोध दर्शवला. या पत्राविषयी विचारलं असता अजितदादांचा भडका उडालेला दिसला.