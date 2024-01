२२ जानेवारीला अयोध्येत प्रभू श्री रामाच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह राम लल्लाची पूजा करण्याचा मान नवी मुंबईतील कांबळे दाम्पत्याला मिळाला आहे. विठ्ठल कांबळे आणि उज्वला कांबळे अशी त्यांची नावे आहेत. देशभरातील ११ जोडप्यांना ही संधी मिळाली असून, यात कांबळे दाम्पत्य देखील आहेत. (Ayodhya Ram Mandir: Vitthal Kamble gets privilege to do pooja with PM Modi)