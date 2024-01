Bhawana Gawali यांची Loksabha Elections मधून माघार? Yavatmal मध्ये मोठं वक्तव्य

आगामी काळात होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळमध्ये महायुतीच्या मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यवतमाळ-वाशिम लोकसभेच्या खासदार भावना गवळी आहेत. आतापर्यंत पाचवेळा खासदार म्हणून भावना गवळी जिंकल्या आहेत. यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यासह भाजपनेही या मतदारसंघावर दावा केल्याची चर्चा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्याचे कौतुक केले. "मेरी झांसी नही दूंगी" असे म्हणत खासदार भावना गवळी यांनी यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघावर दावा केला. (Is Bhawana Gawali backing off from Loksabha Elections 2024 in Yavatmal)