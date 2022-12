Rakhi Sawant: बिग बॉसनंतर राखी सावंत कुठला नवा बिझनेस सुरु करणार?

Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

बिग बॉस मराठीच्या चौथ्या पर्वात यंदा राखी सावंतही आहे. नुकतंच तिनं बिग बॉसनंतर कुठला नवा बिझनेस सुरु करणार? ते सहयोगी स्पर्धकांना सांगितलं आणि त्यांना पार्टनरशिपबाबत विचारणाही केली. The fourth season of Bigg Boss Marathi also stars Rakhi Sawant this year. What new business will she start after Bigg Boss recently? She told the associate contestants and asked them about the partnership too.