Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Bigg Boss Marathi: "एका महिन्याच्या तयारीनं गेलेलो" विजयी झाल्यानंतर अक्षय केळकरची पहिली प्रतिक्रिया

Bigg Boss Marathi चौथ्या पर्वाचा विजेता अक्षय केळकरशी घरातील आठवणींबाबत प्रतिनिधी श्रेयस सावंतनं संवाद साधला. यावेळी अक्षयने अपूर्वा नेमळेकरसोबतच्या मैत्रीविषयीदेखील मतं मांडली.

Bigg Boss Marathi winner Akshay Kelkar interacted with Shreyas Sawant about the memories he created in the house forever. Akshay also shared his views on his friendship with Apoorva Nemlekar