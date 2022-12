Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Chala Hawa Yeu Dya: शिल्पीला पाहून भाऊ कदम उखाणा घेतो तेव्हा...

चला हवा येऊ द्या च्या मंचावर तू चाल पुढं मालिकेची टीम आली होती. यावेळी मालिकेतील शिल्पीला पाहून भाऊ कदमनं एक उखाणा घेतला आणि उपस्थितांना खळखळून हसवलं. The team of the Tu Chal Pudh series had come on the stage of Chala Hawa Yeu Dya. At this time, seeing the character Shilpi from the series, Bhau Kadam cracks a joke and made the attendees laugh out loud.