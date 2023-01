Video- Shubham Botre

Nashik Fire CM Shinde: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी घेतली जखमींची भेट

नाशिकमधील इगतपुरी गावाजवळ असलेल्या जिंदाल कंपनीत भिषण असा स्फोट झाला आहे. यामुळे कंपनीला मोठी आग लागली. यात जखमी झालेल्यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी भेट घेत मदतीची घोषणा केली आहे.

Explosion at Jindal Company near Igatpuri village in Nashik. This caused a huge fire to the company. Chief Minister Eknath Shinde meet the injured and announced help.