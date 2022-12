Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

CM Nitish Kumar: दारू पिऊन मरणाऱ्यांना आता सरकारी मदत नाही, बिहारच्या मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेची चर्चा

CM Nitish Kumar: बिहारमध्ये विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी बिहार विधानसभेत उत्तर दिले. पिऊ नकोस म्हणत होतो.. दारू पिऊन मेला तर नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मुख्यमंत्री no compensation for death due to alcohol म्हणाले. जर तुम्ही वाईट गोष्टी प्याल तर तुम्ही मराल. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना विनंती केली की, काहीही बोलण्यापूर्वी काळजी घ्या.