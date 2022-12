Video- Shubham Botre

Ajit pawar On Mahavikas Aghadi : महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक लढण्याबाबत कन्फ्युजन? Ajit pawar यांच्या विधानाने चर्चांना उधाण

सत्तेतून पायउतार झाल्यांनतर आगामी निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस एकत्र लढवणार का? या प्रश्नावर अजित पवार यांनी मी भविष्य सांगू शकत नाही, असं विधान केलं. त्यांच्या या विधानामुळे अनेक चर्चांना उधाण आलंय.

Will NCP, Shiv Sena and Congress fight the next elections together after stepping down from power? On this question, Ajit Pawar stated that he cannot predict the future. His statement has sparked many discussions.