Video- Komal Jadhav (कोमल जाधव)

Covaxine Vaccine: औरंगाबादेत लसीकरण ठप्प अन् १४ हजार लशींचा साठाही वाया गेला?

औरंगाबाद महापालिकेकडील तब्बल १४ हजार कोव्हॅक्सिन लशींचा साठा एक्स्पायर्ड झालाय. त्यातच औरंगाबाद महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडेही कोरोना लस उपलब्ध नसल्यामुळे लसीकरण पूर्णपणे थांबले आहे.

As many as 14,000 covaxine vaccine stock of The Aurangabad Municipal Corporation have expired.